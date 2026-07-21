Crimen Villa Nueva: una persona perdió la vida tras ataque armado

Una persona fue víctima de un hecho armado que le provocó la muerte a plena luz del día de este martes.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este martes 21 de julio en la 4a. calle y 3a. avenida, en cercanías de la talanquera de la colonia Linda Vista, en la zona 4 de Villa Nueva.
Vecinos del sector salieron alarmados tras escuchar las detonaciones de arma de fuego y observaron que una persona fue víctima de un ataque, por lo que dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.
Al arribo de los socorristas se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas que le ocasionaron las balas.
De momento la víctima, quien aparentemente se conducía en un automóvil, no ha sido identificada.
Mientras que, la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP), quien determinará el móvil del hecho.
El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a que la vía ha quedado bloqueada por las autoridades.