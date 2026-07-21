Crimen Villa Nueva: una persona perdió la vida tras ataque armado

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Una persona fue víctima de un hecho armado que le provocó la muerte a plena luz del día de este martes.

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Un incidente armado ocurrió la tarde de este martes 21 de julio en la 4a. calle y 3a. avenida, en cercanías de la talanquera de la colonia Linda Vista, en la zona 4 de Villa Nueva.

Vecinos del sector salieron alarmados tras escuchar las detonaciones de arma de fuego y observaron que una persona fue víctima de un ataque, por lo que dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.

Al arribo de los socorristas se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas que le ocasionaron las balas.

Los bomberos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: CBMD)

De momento la víctima, quien aparentemente se conducía en un automóvil, no ha sido identificada.

Mientras que, la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP), quien determinará el móvil del hecho.

El tránsito en el sector se ha visto afectado debido a que la vía ha quedado bloqueada por las autoridades.