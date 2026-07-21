Vendedores de La Terminal se unen a manifestación por alza a los combustibles

-

Los comerciantes del mercado La Terminal han mostrado su molestia ante el nuevo aumento a los precios de los combustibles.

Los precios de los combustibles registraron un nuevo incremento el pasado lunes y taxistas piratas han salido a realizar bloqueos en algunos puntos de la Ciudad de Guatemala durante la jornada de este martes 21 de julio.

Vendedores del mercado La Terminal se reunieron cerca del mediodía de este martes y anunciaron que se unen a las manifestaciones en contra del alza a los precios de los combustibles, según se observa en un video compartido por Azteca Noticias.

"Salimos hoy, nosotros los más de 45 mil vendedores que habemos en el mercado La Terminal, queremos que el Gobierno sepa del descontento del pueblo de Guatemala, el cual está cansado con lo que está pasando, no hay seguridad en las calles y hoy la gasolina al alza, y no hay quien defienda el derecho del ciudadano", dijo uno de los representantes de los vendedores.

Asimismo, los comerciantes se dirigieron hacia los diputados del Congreso de la República: "Señores diputados, a ustedes se les habla, andan en campaña política buscando votos, buscando cómo reelegirse y hoy le están dando la espalda al pueblo de Guatemala", agregaron.

El representante mencionó también que, "lo que quieren es un nuevo subsidio y no es justo para los guatemaltecos, señor presidente póngase la mano en la conciencia, usted y los señores dueños de gasolineras, por favor, piensen en cuánta gente sale afectada", señaló.

Vendedores del mercado la terminal manifiestan su descontento ante el aumento en los precios de los combustibles, afirman que esto afecta a todos los guatemaltecos.



Vía @ArlettG_ pic.twitter.com/B436TLRCR5 — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) July 21, 2026

Al alza

Algunas estaciones de servicio han reflejado que la gasolina superior se encuentra en Q41.09, la regular en Q40.09 y el diésel en Q42.29.

Cabe recordar que desde la finalización del subsidio, los precios en los combustibles se han visto en constante cambio e incremento debido al los problemas geopolíticos en Medio Oriente.