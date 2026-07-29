El saludo de Kevin Cordón a su esposa y bebé tras victoria en Juegos Centroamericanos

Kevin Cordón celebró el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizan en Santo Domingo, buscando a su esposa entre el público para darle un beso a ella y a su bebé.
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El zacapaneco se impuso 2-1 en sets al mexicano Luis Montoya, conquistando su noveno título regional en siete participaciones.
Al comprobarse su victoria corrió desde la cancha hacia el público para buscar a Alejandra Portillo, abrazarla y darle un beso, para luego acariciar su vientre y dar besar a su primer hijo que viene en camino.
El momento se hizo viral y muchos aplaudieron este logro para Guatemala.
"Hace 20 años, justamente aquí en Santo Domingo, estuve en mis segundos Juegos y quién iba a decir que acá ganaría otro oro. Esta medalla me hace ver para atrás y decir que todo ha valido la pena", dijo Cordón.
Guatemala está brillando en diversas disciplinas con oro, plata y bronce.
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