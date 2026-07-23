Ataque armado deja un herido en la zona 21 este jueves

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La víctima se acercó por sus propios medios a pedir auxilio a una compañía de bomberos.

Un incidente armado ocurrió la mañana de este jueves 23 de julio en la 8a. avenida de la colonia Venezuela, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

Un hombre indicó que fue atacado a balazos por desconocidos, quienes posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La víctima llegó por sus propios medios a la 78 compañía de los Bomberos Voluntarios, la cual se encuentra ubicada en la colonia Bellos Horizontes, en esa misma zona.

Un hombre resultó con herida de bala en la pierna izquierda tras ser atacado por desconocidos. (Foto: CVB)

Esta persona quien aún no ha sido identificada, sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, por lo que los socorristas le brindaron atención prehospitalaria.

Tras ser estabilizado el herido, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt para que pudiera recibir atención médica.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que se sucedió a plena luz del día.