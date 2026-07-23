Video: Conductor cae sobre el asfalto tras sufrir accidente de tránsito

Uno de los vehículos involucrados no se detuvo en un cruce y provocó el accidente de tránsito.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que ocurrió un percance vial tras una imprudencia en La Gomera, Escuintla.
Por medio de las redes sociales se compartieron las imágenes en donde se observa cuando dos camionetas se cruzan la calle sin detenerse y sin utilizar la vía correcta.
Un motorista no logra frenar a tiempo y choca en un costado de la segunda camioneta, por lo que este conductor cae fuertemente sobre la cinta asfáltica, provocándole heridas en una costilla, según indicaron medios locales.
Vecinos hacen el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y utilizar el carril correcto al cruzar, ya que en la grabación se ve cuando las camionetas utilizan incluso el carril contrario al cruzar.
Mira aquí el video:
Posteriormente, el conductor de la camioneta se detuvo y llegó a un acuerdo con el motorista, según informaron los medios locales.