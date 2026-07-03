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Una mujer fallece y un hombre resulta herido tras ataque armado en zona 18

  • Por Geber Osorio
03 de julio de 2026, 17:48
Ciudad de Guatemala
Un mujer&nbsp;fallecida y un hombre herido es el saldo del hecho de violencia esta tarde en zona 18. (Foto: CVB)

Un mujer fallecida y un hombre herido es el saldo del hecho de violencia esta tarde en zona 18. (Foto: CVB)

Las víctimas fueron atacadas a balazos esta tarde en la colonia El Paraíso I.

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Un incidente armado se registró durante la tarde de este viernes 3 de julio en la 12 calle "F" y 20 avenida de la colonia El Paraíso I, en la zona 18 de la ciudad capital.

Vecinos del sector fueron alertados luego de que se escucharan los disparos, y tras percatarse que dos personas resultaron con heridas de bala, dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Luego de que los socorristas arribaran al lugar, constataron que una mujer que víctima del ataque, ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Una mujer de aproximadamente 30 años falleció debido a la gravedad de las heridas de bala. (Foto: CVB)
Una mujer de aproximadamente 30 años falleció debido a la gravedad de las heridas de bala. (Foto: CVB)

Además, un hombre que resultó con heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar de los hechos quedó una motocicleta en la que presuntamente se conducían ambas víctimas, quienes aún no han sido identificadas.

Las autoridades competentes se han presentado para realizar las diligencias de ley y determinar el motivo del violento ataque.

Las autoridades han acordonado la escena del crimen. (Foto: CVB)
Las autoridades han acordonado la escena del crimen. (Foto: CVB)

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