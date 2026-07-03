¡Disparos en la Aguilar Batres! Ataque armado deja a un conductor en estado delicado

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La víctima resultó gravemente herida de bala y fue trasladada a un centro asistencial tras ser atacada en el tránsito de la ciudad.

Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 3 de julio en pleno tránsito de la calzada Raúl Aguilar Batres y 17 calle, en la zona 12 de la ciudad capital.

Desconocidos dispararon en contra de un automóvil en múltiples ocasiones, lo que provocaron que el conductor del mismo resultara con graves heridas.

Bomberos Municipales arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y tras ser estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado, según indicaron los socorristas.

El conductor sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto: CBM)

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, que debido a su estado de salud aún no ha sido identificado. Esta persona sufrió heridas causadas por proyectiles de arma de fuego en la región del cráneo y vestía una playera negra, pantalón de lona celeste y calcetines blancos.

El vehículo en el que se conducía es tipo sedán de color beige que terminó colisionando en una vivienda debido a que el conductor perdió el control al ser atacado.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones en el lugar donde ocurrió el hecho de violencia, lo que ha generado tránsito lento.