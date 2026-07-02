En estado crítico: ataque armado deja a una mujer herida esta noche en zona 7

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
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Un incidente armado ocurrió la noche de este miércoles 1 de julio en la 9a. avenida y 16 calle de la colonia La Verbena, en la zona 7 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos del sector y tras arribar al lugar de los hechos, le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien resultó con una herida de bala en la región del cráneo.
La mujer no ha sido identificada y fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado crítico, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades competentes indagan para determinar las causas del ataque.