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Fuerte colisión: joven conductor fallece tras accidente en zona 6

  • Por Geber Osorio
01 de julio de 2026, 20:26
Ciudad de Guatemala
Uno de los conductores murió tras el fuerte impacto. (Foto ilustrativa: iStock)

Uno de los conductores murió tras el fuerte impacto. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima es un hombre de 24 años, quien ya fue identificado.

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la noche de este miércoles 1 de julio, en el bulevar La Pedrera y 21 calle de la zona 6 capitalina.

Por causas que se desconocen, un vehículo de dos ruedas y un automóvil colisionaron quedando uno de los conductores quedó sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de otros automovilistas que se percataron del lo sucedido y tras arribar al lugar de los hechos, localizaron al motorista fallecido.

El motorista falleció tras el fuerte impacto contra el automóvil. (Foto: CVB)
El motorista falleció tras el fuerte impacto contra el automóvil. (Foto: CVB)

La víctima fue identificada como: José David Cano, de 24 años, quien murió por trauma, según indicaron los socorristas.

La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó al lugar y está a la espera del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley.

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