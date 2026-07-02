Fuerte colisión: joven conductor fallece tras accidente en zona 6

La víctima es un hombre de 24 años, quien ya fue identificado.
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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la noche de este miércoles 1 de julio, en el bulevar La Pedrera y 21 calle de la zona 6 capitalina.
Por causas que se desconocen, un vehículo de dos ruedas y un automóvil colisionaron quedando uno de los conductores quedó sobre la cinta asfáltica.
Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de otros automovilistas que se percataron del lo sucedido y tras arribar al lugar de los hechos, localizaron al motorista fallecido.
La víctima fue identificada como: José David Cano, de 24 años, quien murió por trauma, según indicaron los socorristas.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó al lugar y está a la espera del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley.