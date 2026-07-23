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Reportan dos temblores durante la madrugada de este jueves

  • Por Geber Osorio
23 de julio de 2026, 06:20
Los dos temblores se registraron esta madrugada. (Foto:&nbsp;Shutterstock)

Los dos temblores se registraron esta madrugada. (Foto: Shutterstock)

Ambos sismos tuvieron la misma magnitud con epicentro en el océano Pacífico.

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Dos temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco durante la madrugada de este jueves 23 de julio.

El primero de ellos se registró a las 00:47 horas y el segundo a las 04:51 horas.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ambos sismos fueron de magnitud 4.1.

La región en donde se registraron los epicentros de estos temblores fue en el océano Pacífico.

La profundidad del primero ocurrió a 11.72 kilómetros, mientras que el segundo a 14.60 kilómetros según el Insivumeh.

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