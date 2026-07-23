Reportan dos temblores durante la madrugada de este jueves

Ambos sismos tuvieron la misma magnitud con epicentro en el océano Pacífico.
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Dos temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco durante la madrugada de este jueves 23 de julio.
El primero de ellos se registró a las 00:47 horas y el segundo a las 04:51 horas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ambos sismos fueron de magnitud 4.1.
La región en donde se registraron los epicentros de estos temblores fue en el océano Pacífico.
La profundidad del primero ocurrió a 11.72 kilómetros, mientras que el segundo a 14.60 kilómetros según el Insivumeh.