Ataques armados en zona 18 y Villa Nueva dejan dos fallecidos

Dos ataques armados registrados de forma casi simultánea la noche de este sábado dejaron dos hombres fallecidos.
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La noche de este sábado se registraron dos ataques armados que dejaron como saldo dos hombres fallecidos, según reportaron los Bomberos Voluntarios.
El primer incidente ocurrió en la 12 avenida y 7ma calle de la colonia San Miguelito, zona 1 de Villa Nueva.
Al evaluar a la víctima los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Los familiares de la víctima lo identificaron como Ángel Adolfo Gil, de 23 años.
El segundo ataque armado se registró en la 27 avenida y 10ma calle de la colonia Paraíso II, zona 18. En ese lugar, falleció un hombre tras recibir múltiples impactos de bala.
Hasta el momento la segunda víctima no ha sido identificada.