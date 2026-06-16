Ataques contra PNC: juez acepta totalidad de prueba

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Este día se hará el ofrecimiento de prueba en el caso de Ruth Noemí López, por su presunta participación en los ataques contra agentes de la PNC, ocurridos en enero pasado.

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La jueza Carol Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, aceptó la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Público (MP) contra Ruth Noemí López, por su presunta vinculación a los ataques perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurridos el 18 de enero último.

Según lo resulto por la juzgadora, entre la prueba presentada por el ente investigador, la cual fue aceptada, destacan tres declaraciones periciales, seis testimoniales y 40 documentos incorporados en el debate oral y público.

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, aceptó la totalidad de la prueba presentada por el MP en el caso contra Ruth Noemí López, por su presunta vinculación en los ataques contra agentes de la PNC en el mes de enero. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/wsY72jYNSZ — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

Además, también fue admitida la declaración testimonial presentada por la defensa.

Irá a juicio

El pasado 10 de junio, la juzgadora dictaminó que López irá a juicio por su posible vinculación en los ataques en mención.

Ruth Noemí López irá a juicio por su vinculación en los ataques contra agentes de la PNC, ocurridos en el mes de enero. (Foto: Wilder López/Soy502)

De esta cuenta, la señalada deberá demostrar su inocencia en debate oral y público por los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción de la justicia.

El juicio será conocido por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos.

Sobre el caso

El pasado 18 de enero se registraron una serie de ataques contra agentes de la PNC en distintos sectores de la ciudad y municipios vecinos y se reportaron al menos 7 agentes fallecidos.

Los ataques sucedieron en el parqueo del Centro de Justicia de Villa Nueva, Chinautla, Villa Lobos 2, Chichimecas; Villa Canales, el Limón; zona 18 y la Colonia Roosevelt; zona 11.

Según información del Ministerio de Gobernación, dichos ataques se perpetraron por directrices que líderes del Barrio 18 dieron para presionar a las autoridades a ceder a sus pretensiones de continuar con algunos privilegios.

Como consecuencia de esto, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, declaró varios estados de excepción que se prolongaron hasta mayo pasado.