Revelan el audio que Eugenio Derbez envió al padre de Octavio Ocaña por su muerte

Eugenio Derbez demostró su pesar e indignación por la muerte de Octavio Ocaña. Así se pronunció con la familia del actor.

La muerte de Octavio Ocaña ha dejado al mundo del espectáculo impactado, ya que varios le tomaron cariño por su personaje de "Benito Rivers" en Vecinos.

Eugenio Derbez, quien descubrió a Ocaña cuando tenía apenas 4 años, envió un emotivo y muy sentido mensaje a su padre tras la tragedia.

Este fue el mensaje:

"No sabes lo triste que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio y en lo que pasó y estoy muy enojado, muy triste y me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo", dijo Eugenio Derbez.

"Solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad lo siento muchísimo. Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Sólo quería decirte que lo siento mucho, te mando un abrazo enorme y ojalá se pueda hacer justicia", continuaba Derbez. Además, Eugenio Derbez ofreció su ayuda para lo que se necesite en lo que se refiere a las investigaciones o cualquier otra necesidad que tenga la familia en estos momentos tan difíciles. "Que la verdad salga a la luz. Te mando un abrazo enorme y por favor, mándale un abrazo a toda la familia. "No sabes lo triste que estoy por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio. Estoy muy enojado, muy triste... te acompaño en tu dolor": #EugenioDerbez mandó a la familia de #OctavioOcaña un conmovedor mensaje de aliento donde externa su impotencia sobre el caso. pic.twitter.com/1zKyW4BBbz — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 8, 2021 En la misma entrevista, la madre de Octavio Ocaña recordó la forma en que su hijo fue descubierto en los pasillos de Televisa por el propio Eugenio Derbez y dijo que ella iba a recoger a su hija al CEA y ahí vio al pequeño Octavio. Sin hacer ninguna prueba le dijo que lo llevaría a la producción de "Vecinos" y le ofreció la oportunidad que lo lanzó a la fama.

*Con información de Heraldo.