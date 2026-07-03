¡Era una trampa! Los sorprenden cuando iban a recoger un pago de extorsión

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Tras su captura se localizó un fajo de supuestos billetes que terminaron siendo recortes de papel periódico.

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La Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la aprehensión de dos delincuentes, cuando recogían un paquete que simulaba Q20 mil, que exigían a la víctima.

Las autoridades, al conocer este caso, pusieron en marcha un operativo antiextorsión en colaboración con investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

Dicho operativo terminó en el kilómetro 51.5 del libramiento a carretera a El Salvador, donde capturaron a dos hombres, cuando recogían un paquete que simulaba Q20 mil, que exigían a la víctima.

Los capturados deberán responder a la justicia al ser vinculados al delito de extorsión. (Foto: PNC)

Según el reporte policial, se logró la recaptura de Levin Edgardo Nij Leiva, de 33 años, alias "Liro Monstro", y la captura de Irvin "N", de 38 años, alias "Chaparro", quienes según las investigaciones, presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18.

Al realizar la identificación se determinó que Levin Nij registra cuatro antecedentes por tenencia de municiones, homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado.

Asimismo, al momento de la captura se decomisaron cuatro teléfonos celulares y un fajo de supuestos billetes que terminaron siendo recortes de papel periódico que las autoridades dieron a la víctima.

Los hombres fueron puestos a disposición de la justicia, por lo que deberán responder a la ley para esclarecer su situación penal.

Las evidencias incautadas servirán para fortalecer las investigaciones en curso. (Foto: PNC)

En otro caso de extorsión

Una mujer fue capturada en otro operativo en Zacapa, al ser señalada de extorsionista.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) fueron los responsables de aprehender a Gladis "N", de 31 años, quien era requerida por un juzgado de la ciudad capital.