Guatemala conocerá a sus rivales en la Liga de Naciones Concacaf este jueves

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Guatemala conocerá este jueves el camino que deberá recorrer en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, cuando se realice el sorteo oficial de la fase de grupos del torneo.

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La Azul y Blanco competirá nuevamente en la Liga A, la máxima categoría del certamen, tras quedar ubicada en el bombo 3 junto con Trinidad y Tobago, según la distribución oficial publicada por Concacaf con base en el ranquin de selecciones.

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Posibles oponentes

Al compartir bombo con el conjunto caribeño, ambos equipos no podrán enfrentarse en la fase de grupos. En cambio, la Bicolor será emparejada con una selección de cada uno de los otros bombos, por lo que sus posibles rivales saldrán entre Costa Rica u Honduras (Bombo 1), Jamaica o Haití (Bombo 2), Curazao o Surinam (Bombo 4), Martinica o Nicaragua (Bombo 5) y El Salvador o República Dominicana (Bombo 6).

Los cuatro equipos mejor ubicados en el ranquin de Concacaf (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) no formarán parte del sorteo, ya que avanzaron directamente a los cuartos de final como cabezas de serie.

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El sorteo se llevará a cabo el jueves 23 de julio, a partir de las 5:00 p. m. a través del canal de Youtube de la Concacaf, desde Miami, Estados Unidos, y definirá los dos grupos de seis selecciones que conformarán la Liga A.

Tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Liga de Naciones representa el principal reto competitivo para el combinado dirigido por Luis Fernando Tena, que buscará avanzar a la siguiente ronda y mantenerse entre las mejores selecciones de la región.