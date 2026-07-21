San Pedro supera los inconvenientes y estrenará su estadio en la Liga Nacional

A pocos días de su debut en la Liga Mayor, San Pedro confirmó que podrá disputar en su estadio el primer partido como local del Torneo Apertura tras superar los inconvenientes que retrasaban la habilitación del recinto.
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El conjunto shecano, uno de los dos recién ascendidos a la máxima categoría junto con Suchitepéquez, recibirá este sábado (1:00 p .m.) a Xelajú en el estadio municipal Sampedrano, con capacidad para 5 mil aficionados.
La principal preocupación era la renovación de la gramilla sintética, requisito exigido por la Comisión Revisora de Estadios de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala para autorizar la realización de partidos oficiales.
Sin embargo, autoridades municipales y directivos del club informaron que la empresa encargada concluirá los trabajos mañana, por lo que el inmueble quedará listo para el compromiso inaugural.
Además de las mejoras en la cancha, el club completó la instalación de la infraestructura tecnológica necesaria para operar el sistema FVS, que será utilizado por primera vez en la Liga Nacional.
El presidente de la institución, Luis Orozco, indicó que el inconveniente con la fibra óptica también quedó solucionado.
Como alternativa, los gallos contemplaban disputar sus partidos como locales en el estadio Marquesa de la Ensenada, casa de Marquense.