Badmintonistas nacionales se preparan para Santo Domingo 2026

El bádminton es uno de los deportes que más medallas le ha dado a Guatemala en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Santo Domingo, los atletas nacionales esperan seguir con esa racha de preseas y poner en alto el nombre de nuestro país.
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El zacapaneco Kevin Cordón es el líder de esta generación de badmintonistas y estará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con ocho medallas en su palmarés en estas justas, Kevin espera inspirar a sus compañeros a pelear por las preseas en cada categoría.
Este martes, el equipo masculino y femenino de bádminton hizo su primer entrenamiento en República Dominicana. La práctica se realizó en el Pabellón del Tenis de Mesa en Santo Domingo del Este, un recinto inaugurado en 2003 y que cuenta con una capacidad de 1,344 espectadores.
El grupo se mostró motivado de cara al estreno oficial, programado para este jueves en las categorías de mixto por equipo en ronda preliminar. A nivel individual, ambas ramas empezarán a competir en rondas preliminares el domingo.
El sueño de Nikté
Una de las líderes del equipo femenino es Nikté Sotomayor. La atleta de 32 años, originaria de Retalhuleu, sueña con repetir el doble oro que logró el año pasado en los Juegos Centroamericanos que se disputaron en Guatemala.
Recordada por su gran actuación en las justas olímpicas de Tokio 2020, Nikté también sueña con llevarse la mayor cantidad de preseas en una competencia que promete máxima exigencia en la cancha.