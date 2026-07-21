Mixco presenta su nueva indumentaria antes del inicio del Torneo Apertura

Con la mirada puesta en el inicio del Torneo Apertura, Mixco presentó este martes los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027, una campaña especial para la institución, que además de competir en la Liga Nacional debutará en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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La presentación se realizó en un centro comercial de la capital y contó con la participación de varios integrantes del plantel, entre ellos el goleador Nicolás Martínez, Jean Jonathan Márquez y Jonathan Pozuelos, quienes modelaron las tres equipaciones que vestirán los chicharroneros este semestre.
El uniforme principal mantendrá el tradicional color rosado que ha distinguido al club en los últimos años. Como segunda opción, el equipo lucirá una camiseta negra con detalles dorados, mientras que la tercera será blanca con acabados morados.
A través de sus redes sociales, la institución destacó que la nueva indumentaria simboliza el inicio de un nuevo capítulo para el club mixqueño, que afrontará uno de los años más importantes de su historia por su participación en un torneo internacional.
El conjunto dirigido por Fabricio Benítez abrirá su participación en la Liga Nacional el viernes, cuando visite a Municipal en el estadio El Trébol, en un encuentro programado para las 8:00 p. m.