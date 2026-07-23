Celebra el legado del Colegio San Sebastián en un concierto único en el Teatro Abril

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Tradición, excelencia y orgullo nacional se unen en el Concierto de Gala por el 86 aniversario de la Banda Marcial San Sebastián.

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La música marcial guatemalteca vivirá una de sus jornadas más significativas este domingo 26 de julio, cuando la histórica Banda Marcial del Colegio para Varones San Sebastián, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, ofrezca su tradicional Concierto de Gala en el Teatro Abril, a partir de las 16:00 horas.

La admisión tendrá un costo de Q65, y la entrada la puedes adquirir el línea ingresando a la página https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8708 y sino, el día del evento se tendrá una taquilla disponible.

Los jóvenes prometen dar un concierto de lujo y excelencia. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

La presentación adquiere un significado especial, pues el pasado sábado conmemoró 86 años de trayectoria, consolidándose como una de las instituciones musicales escolares más emblemáticas del país y la única nombrada

"En la primera parte tendremos una muestra del repertorio universal con arreglos de música académica; lo cual, hará que el público note la habilidad de los alumnos. La segunda, será variada con temas de película y arreglos de canciones populares", detalló el maestro director, Enrique Uribe.

Cada uno de los jóvenes mostrará su talento y habilidad en el escenario. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

La historia de la banda se originó gracias al legado de Monseñor Mariano Rossell y Arellano, fundador del Colegio para Varones San Sebastián, quien impulsó la adquisición de los primeros instrumentos para brindar formación musical a los estudiantes.

Bajo la dirección inicial del maestro José Arce y con el apoyo de Rafael Chapas, la banda realizó su primera presentación pública el 18 de julio de 1941, interpretando el vals La flor del café. De esta forma inicio la tradición que hoy resguarda un repertorio de más de 900 obras entre marchas, música clásica, valses y piezas populares. Además de la formación musical de miles de jóvenes.

Comienzan preparación musical desde primaria al conformar la Banda Marcial Pequeña. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

Actualmente la banda tienen 36 integrantes, quienes interpretan a la perfección los instrumentos de viento madera, viento metal, percusión rítmica y melódica, siendo este año sus comandantes:

Alumno comandante , William Alexander Argüello Girón.

, William Alexander Argüello Girón. Alumno subcomandante , William Enrique Méndez Tote.

, William Enrique Méndez Tote. Alumno director , Marco Gabriel Marroquín Roca.

, Marco Gabriel Marroquín Roca. Alumno cabo, Gabriel Emanuel Herrera Vásquez.

De izquierda a derecha: Gabriel Herrera, William Mendez, William Argüello y Marco Marroquín. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

También se tendrá la participación de la Banda Marcial Pequeña, bajo la tutela del maestro Luis Rodríguez y de la marimba Voz de Guatemala.

Dos décadas bajo la batuta de Uribe

Al frente de la agrupación desde hace 20 años y 5 meses se encuentra el maestro Enrique Alberto Uribe Véliz, músico, compositor, arreglista y director guatemalteco cuya historia está profundamente vinculada al "Blanco Batallón".

La Banda Marcial del Colegio para Varones San Sebastián tiene un amplió repertorio de música y es dirigida por el maestro Enrique Uribe. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

Originario de Morales, Izabal, inició su formación musical desde la niñez y en 1997 ingresó como trompetista a la Banda Marcial del Colegio San Sebastián, donde llegó a destacar como solista y representante de Guatemala en festivales centroamericanos.

Su trabajo ha permitido que la Banda Marcial mantenga vivo un legado que trasciende generaciones, combinando la rigurosidad de la formación musical con la sensibilidad artística que ha distinguido a esta institución durante más de ocho décadas.

También acompañan cortejos procesionales y realiza conciertos de música sacra. (Foto: Cortesía Banda Marcial)

El Concierto de Gala será, así, mucho más que una presentación musical: será un homenaje a una agrupación que ha acompañado algunos de los momentos más importantes de la vida cultural y religiosa de Guatemala y que continúa escribiendo su historia con la misma pasión que inspiró a sus fundadores hace 86 años.

Cierran con broche de oro

Luego de finalizar el magno concierto se tendrá el tradicional desfile, el cual, se tiene previsto que inicie en la 7a. Avenida y 3a. Calle, rumbo a la casa de estudios.