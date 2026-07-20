César Brañas: El genio tímido que transformó la cultura guatemalteca del siglo XX

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Descubre la trayectoria de César Brañas, figura cumbre de la literatura guatemalteca. Consolidó un legado de rigor intelectual y periodismo cultural.

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Acaso el ambiente silencioso, antañón y melancólico que distinguió a la Ciudad Colonial ejerció su influencia sobre el carácter de César Brañas, uno de los intelectuales más influyentes y singulares de la Guatemala del siglo XX.

Nacido en Antigua Guatemala el 13 de diciembre de 1899, en el hogar formado por el gallego Antonio Brañas Fernández y la guatemalteca Rafaela Cuevas, Brañas llegó a construir un legado caracterizado por su rigurosidad intelectual, su compromiso con la promoción de la cultura y una profunda timidez.

César Brañas nació en el hogar formado por el gallego Antonio Brañas Fernández y la guatemalteca Rafaela Cuevas. (Foto: FB Biblioteca César Brañas)

Marcado desde la infancia por la pérdida prematura de su madre y de su abuela, Brañas desarrolló una personalidad introvertida y solitaria que impregnó gran parte de su producción artística.

A pesar de su carácter taciturno, desde muy joven mostró vocación por las letras dirigiendo publicaciones estudiantiles en su natal Antigua y leyendo con asiduidad las crónicas de José Rodríguez Cerna.

En su juventud estuvo ligado al movimiento literario y político conocido como la Generación del 20. (Foto: FB Biblioteca César Brañas)

Formó parte activa de la célebre Generación del 20, movimiento literario y social clave que agrupó a los intelectuales que lucharon contra la prolongada dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), consolidando una propuesta estética renovadora.

Su trayectoria profesional estuvo ligada de forma indisoluble al periodismo, especialmente al diario El Imparcial desde su fundación en 1922.

Fue contemporáneo de escritores como Miguel Ángel Asturias y Luis Cardoza y Aragón. (Foto: FB Biblioteca César Brañas)

En este medio dirigió durante décadas la icónica página tres, dedicada por entero a la sección cultural, donde comentó la producción literaria surgida en Guatemala.

Lejos de buscar el protagonismo, utilizó su espacio para pulir de manera altruista las obras de autores jóvenes, visibilizar el trabajo de las escritoras en un entorno predominantemente masculino y eludiendo los rigores de la censura durante el mandato de Jorge Ubico (1931-1944).

Al arribar a la madurez, enfrentó la pérdida del oído. (Foto: FB Biblioteca César Brañas)

En su madurez se vio aquejado por la sordera, limitando la comunicación con sus semejantes con el uso de mensajes escritos en papelitos.

Falleció el 22 de febrero de 1976, pocas semanas después del terremoto de San Gilberto, a causa de un paro cardiaco mientras regaba su jardín. Poco tiempo antes había quemado toda su correspondencia.

Su vocación literaria surgió en centros educativos de su natal Antigua. (Foto: Cortesía FB Biblioteca César Brañas)

Obra literaria

Como creador, Brañas cultivó la novela en su juventud con títulos como Sor Candelaria (1918), Alba Emérita (1920) y La divina patoja (1926). Tiempo después evocó su niñez en su libro Inquilinos (1957).

Sin embargo, fue en la poesía donde alcanzó su mayor cúspide. Su obra cumbre, Viento negro (1938), es una desgarradora elegía escrita tras la muerte de su padre, considerada una de las piezas poéticas más conmovedoras de la literatura guatemalteca.

En su juventud, se inclinó por la narrativa. (Foto: Cortesía)

Otras publicaciones líricas notables incluyen El lecho de Procusto (1946), Raíz desnuda (1952) y Jardín murado (1956), donde mostró su dominio de formas clásicas como el soneto y del verso libre.

Al mismo tiempo, desarrolló su labor como crítico literario en obras como Flavio Guillén, maestro cordial (1936), Itinerario de Ramón Aceña Durán (1936), Rafael Arévalo Martínez en su tiempo y en su poesía (1946), José Rodríguez Cerna o el esplendor de la crónica literaria (1956) y Tras las huellas de Juan Diéguez (sin fecha).

Su obra poética más difundida es "Viento negro". (Foto: Cortesía)

Por último, compartió su visión acerca del mundo y de cuanto acontecía en los apuntes que constituyen el Diario de aprendiz de cínico (1945), Diario de un aprendiz de tímido (1956), Ocios y ejercicios (1958), Diario de un aprendiz de viejo (1962), Diario de un aprendiz de ausente (1967), Diario de un aprendiz de recalcitrante (1971) y el último diario al que la muerte no le dio tiempo de bautizar, conocido como el Diario inédito (1976).

Salvo Viento negro y la recopilación de los Diarios publicada en 2009 por el sello Magna Terra, todos sus demás libros publicados en vida no pasaron de la primera edición, lo que dificulta localizarlos.

Su vivienda situada en la zona 3 capitalina fue donada a la Universidad de San Carlos y alberga la biblioteca que lleva su nombre. (Foto: FB Biblioteca César Brañas)

Al mismo tiempo, Brañas sentía desapego por la promoción y la fama literaria, por lo que costeaba él mismo la impresión de sus trabajos para obsequiarlos en lugar de venderlos.

Su biblioteca, reunida en la casa que tuvo en la zona 3 capitalina, fue donada a la Universidad de San Carlos de Guatemala y abre al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.