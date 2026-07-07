Bantrab apuesta por el fútbol con tres nuevas iniciativas

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Bantrab presentó tres iniciativas con las que busca fortalecer su estrategia de bienestar a través del deporte: una alianza estratégica con Comunicaciones FC, la integración de los equipos que conforman la familia Bantrab para el Torneo Apertura 2026 y el lanzamiento de CF Cantera BT, un proyecto enfocado en la formación de futbolistas.

El anuncio marca el reencuentro entre Bantrab y Comunicaciones FC, dos instituciones que retoman una relación con el objetivo de impulsar actividades vinculadas al fútbol y generar beneficios para aficionados y clientes.

Como parte de esta alianza, ambas organizaciones desarrollarán acciones que buscan fortalecer el vínculo con los seguidores del club y promover espacios relacionados con el deporte.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Bantrab reúne a los equipos que competirán en el Torneo Apertura 2026

Durante la actividad también fueron presentados los equipos que integran la familia Bantrab y que participarán en el Torneo Apertura 2026.

Bajo el concepto "El fútbol nos une", el banco dio a conocer la estrategia con la que continuará respaldando distintas iniciativas deportivas, con el propósito de promover oportunidades para jugadores, colaboradores, clientes y aficionados.

Nace CF Cantera BT para impulsar nuevos talentos

Otro de los anuncios fue la creación de CF Cantera BT, un equipo de Tercera División impulsado por Bantrab y Seguros Bantrab.

El proyecto fue concebido como un espacio de formación para jóvenes futbolistas, con el objetivo de acompañar su desarrollo deportivo y personal mediante procesos enfocados en disciplina, trabajo en equipo y compromiso.

Según Bantrab, esta iniciativa busca abrir oportunidades para que nuevos talentos puedan desarrollarse dentro del fútbol nacional.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Un encuentro que cumplió un sueño

Durante la conferencia también se compartió la historia de Denix Pérez, un niño de diez años originario de Chiquimula que recibe tratamiento contra la leucemia linfoblástica.

Como parte de la actividad, Denix conoció a los jugadores de Comunicaciones FC y recibió una camisola oficial del club, cumpliendo uno de sus mayores deseos.

“ En Bantrab creemos que el bienestar se construye desde diferentes ámbitos de la vida de las personas. El deporte es uno de ellos, porque fomenta valores, disciplina y oportunidades que trascienden la competencia. ” José Antonio Roca , gerente general de Bantrab.

Por su parte, Jesús Pineda, gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab, indicó que el reencuentro con Comunicaciones FC, la ampliación de la familia Bantrab y la creación de CF Cantera BT forman parte de una misma estrategia para impulsar el deporte y generar oportunidades dentro y fuera de la cancha.