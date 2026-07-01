Barcelona confirma una oferta al Atlético por Julián Álvarez

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El Barcelona realizó una oferta al Atlético de Madrid para el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez, según declaró el presidente del club catalán, Joan Laporta, este miércoles durante su toma de posesión para un segundo mandato consecutivo.

El club azulgrana, vigente campeón de LaLiga, lleva tiempo detrás del ariete de la Albiceleste para que sea el sustituto de Robert Lewandowski, quien se incorporó esta semana al Chicago Fire de la MLS.

"Hicimos una oferta al Atlético, hablamos con ellos y saben lo que hay. El jugador quiere venir. Tengo el máximo respeto por Cerezo o Gil Marín, con los que he hablado, y me dijeron que no tenían previsto vender porque no tienen alternativas", declaró Laporta antes de añadir que la oferta por la 'Araña' "no es ilimitada en el tiempo".

✅ LAPORTA CONFIRMA la OFERTA por JULIÁN ALVAREZ:



"La hicimos con todo el respeto y la vamos a mantener el tiempo que consideremos".



"Me dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían una alternativa".



"El jugador quiere venir desde hace tiempo". pic.twitter.com/B7VNGNjjRF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2026

El dirigente de 64 años aseguró que el Barsa mantiene "buenas relaciones" con el Atlético en el plano institucional, a pesar de las informaciones según las cuales los rojiblancos se dispondrían a presentar una denuncia contra el club catalán ante la FIFA por su interés en Álvarez. Según algunos medios medios españoles, la oferta del Barcelona por Álvarez sería de 100 millones de euros.

Justo después de la reelección de Florentino Pérez al frente del club, el Real Madrid anunció el pasado 9 de junio que había presentado una oferta de 150 millones de euros a su vecino por Álvarez, al tiempo que indicaba que esta había sido rechazada.