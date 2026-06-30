Barcelona y Real Madrid ya conocen el calendario para LaLiga 2026-2027

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El vigente campeón, FC Barcelona, recibirá en el Camp Nou al Athletic de Bilbao en la primera fecha de LaLiga 2026-2027, mientras que el Real Madrid jugará en el Bernabéu ante la Real Sociedad en el fin de semana del 15 y 16 de agosto, según deparó el sorteo del calendario realizado este lunes.

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Así pues, los culés y los merengues, máximos favoritos para el título, tendrán dos visitantes complicados, los dos grandes clubes vascos, en el inicio del torneo.

La espera ha terminado. ⏳



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Los dos gigantes del futbol español se verán las caras en Barcelona en la décima jornada, el fin de semana del 24 y 25 de octubre, y la vuelta está prevista para el 9 de mayo en Madrid.

También en la primera fecha, cuyos horarios no se han anunciado todavía, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano al ascendido Málaga.

El sorteo se realizó en un acto público en la Plaza de Colón de Madrid, y contó con varios condicionantes. Uno de ellos es que los equipos que cuenten con jugadores en las semifinales del Mundial 2026 verán retrasado una semana su estreno en la liga española.