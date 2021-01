Así anunció la UNE que no asistiría al informe de Giammattei

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informaron, con una manta, que no participarían en el informe del primer año de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ni la juramentación de la Junta Directiva del Congreso.

De acuerdo con los congresistas, decidieron no estar presentes en la sesión solemne porque "no avalaran con su asistencia una sesión ilegal y un informe plagado de falsedades".

"Damos como reprobado el primer año de Gobierno del presidente Giammattei, porque se aprovechó de la pandemia del Covid-19 para hacer negocios sucios plagados de corrupción", aseguró el jefe del bloque UNE, Carlos Barreda.

TE PUEDE INTERESAR:

Según Barreda, el primer año de Giammattei ha sido nefasto y negativo en lo social, en lo económico y en la educación, por lo que no pueden estar presentes en la sesión solemne y con ello avalar todo lo actuado por el Ejecutivo.

"El Gobierno tuvo recursos para atender las dos tormentas que dejaron en una situación crítica a miles de personas y los fondos no se ejecutaron. En educación los niños no aprendieron a leer y escribir, el sistema no funcionó, funcionó para la entrega de alimentos, pero no para el proceso de enseñanza y aprendizaje", lamentó.

Los diputados de la UNE criticaron, entre otras cosas, las compras de mascarillas "sobrevaloradas", la "pasividad" con la que se han llevado los procesos para comprar vacunas contra el Covid-19, la falta de ejecución de fondos para atender las crisis que ha vivido el país, así como la entrega del Bono Familia a "muertos y funcionarios públicos".

Según Barreta, "ha habido un retroceso nefasto y fuerte en materia de desnutrición crónica y aguda. Se disparó el hambre y el presidente Giammattei no fue capaz de atender las necesidades de la población más desprotegida. Los programas del adulto mayor tampoco se ejecutaron... hubo malversación de fondos e incumplimiento de deberes".