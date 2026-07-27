Café guatemalteco alcanza récord histórico en la subasta Cup of Excellence

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Un lote producido en Huehuetenango cotizó en US$449.10 por libra durante la subasta internacional que reunió a los mejores cafés de Guatemala.

La subasta electrónica internacional Cup of Excellence Guatemala 2026 concluyó con un hito financiero para la caficultura nacional, luego de que la unidad productiva El Injerto I, ubicada en el municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango, lograra vender un lote de su cosecha a un precio de US$449.10 por libra.

En ese sentido, el certamen, organizado de manera conjunta por la Asociación Nacional del Café (Anacafé) y la entidad Alliance for Coffee Excellence (ACE), comercializó la totalidad de los 27 lotes finalistas entre compradores internacionales, lo que permitió alcanzar un valor global de transacción por US$587,046.36 y un precio promedio general de US$35.60 por libra.

Un mercado de élite internacional

Los granos participantes en la puja global fueron seleccionados tras un proceso de evaluación que comenzó con la recepción y registro de 194 muestras provenientes de las distintas regiones cafetaleras que integran el territorio guatemalteco.

Esta cifra representó el volumen de participación más alto reportado por el programa en los últimos nueve años, lo que refleja la continuidad en la innovación de los procesos de cultivo, así como la diversidad de la oferta exportable de la región.

Durante la jornada de oferta electrónica, otras unidades productivas de Huehuetenango alcanzaron cotizaciones elevadas en el mercado, entre las que destacaron la finca Las Macadamias, ubicada en La Libertad, con un precio máximo de US$135.60 por libra; la finca Los Aguacatones, situada en el municipio de Huehuetenango, con US$90.10 por libra; y la finca Cascada Encantada, localizada en San Pedro Necta, con US$42.60 por libra.

De acuerdo con el comunicado oficial de Anacafé, los 27 lotes adjudicados sumaron un volumen total de 16,492 libras comercializadas en mercados especializados de alta gama alrededor del mundo.

Los granos participantes en la puja global fueron seleccionados tras un proceso de evaluación riguroso. (Foto: Canva/Soy502)

Reconocimiento a la calidad de origen

Dentro de los resultados consolidados de la subasta, cinco unidades productivas obtuvieron el reconocimiento especial denominado "Cafés Presidenciales", una distinción reservada exclusivamente para aquellas muestras que logran superar la barrera de los 90 puntos sobre un total de 100 en la evaluación sensorial realizada por los catadores.

Al respecto, el primer lugar de esta clasificación lo ocupó la unidad productiva El Injerto I, al alcanzar una puntuación de 91.86 puntos en la categoría Exótico Proceso.

El segundo puesto correspondió a Las Macadamias con 90.77 puntos en Exótico Lavado, seguido por la finca El Morito, ubicada en Mataquescuintla, Jalapa, con 90.75 puntos en la misma categoría.

La lista de galardonados la completaron la finca El Socorro, situada en Palencia, Guatemala, con 90.57 puntos, y Cascada Encantada, ubicada en San Pedro Necta, Huehuetenango, con una puntuación de 90.20 puntos.

Asimismo, por tercer año consecutivo, la competencia estructuró el mercado al evaluar los granos bajo las tres divisiones operativas de "One of a Kind Guatemala" para variedades tradicionales con procesos de innovación, "Exótico Lavado" para variedades exóticas procesadas con agua, y "Exótico Proceso" para granos sometidos a métodos de fermentación honey o naturales.

La competencia Cup of Excellence estructuró el mercado al evaluar los granos bajo las tres divisiones operativas de "One of a Kind Guatemala". (Foto: Shutterstock/Soy502)

La rigurosidad de la catación

La selección de las muestras requirió la ejecución de un esquema de revisión técnica dividido en tres fases consecutivas que abarcaron la preselección, la competencia nacional y el filtro internacional.

En la fase inicial, un grupo compuesto por 9 jueces nacionales evaluó las 194 muestras recibidas y determinó el avance de 134 lotes hacia la etapa intermedia.

Posteriormente, el análisis definitivo de la calidad estuvo a cargo de un panel integrado por 14 jueces internacionales, dos jueces nacionales y tres observadores especializados, quienes actuaron bajo el liderazgo de Keita Matsumoto, designado como Juez Líder de Cup of Excellence Guatemala 2026.

"Establecido en 1999 y con presencia en Guatemala desde 2001, Cup of Excellence es un programa internacional que reconoce la excelencia cafetalera mediante un riguroso proceso de catación a ciegas. Los cafés ganadores acceden a una subasta electrónica global que les permite posicionarse en el mercado internacional y obtener precios diferenciados por su calidad excepcional", destacó la entidad reguladora del certamen.

Tras concretar la venta total del volumen subastado, los organizadores señalaron que el sector exportador busca consolidar la competitividad, el reconocimiento mundial y las oportunidades comerciales para los productores nacionales.