¡Salió volando! Cámara capta fuerte colisión que deja a un conductor herido (video)

Un motorista sufrió graves heridas luego de chocar contra una camioneta que se cruzó la carretera.
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Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por medio de una cámara de seguridad en Tiquisate, Escuintla.
En las imágenes se observa el momento en que una camioneta roja se empieza a incorporar a la calle principal con la intención de cruzarse a la otra vía.
Sin embargo, el conductor de dicho vehículo no se percata de que una motocicleta se acerca a gran velocidad, por lo que se le coloca de frente.
El motorista no logra frenar e impacta en un costado de la camioneta, provocando que este conductor salga volando y quede herido sobre la cinta asfáltica.
Mira aquí el video:
La Policía Municipal de Tiquisate le solicita a los conductores respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, evitar el uso de celulares al conducir y estar siempre atentos a las condiciones en carretera.