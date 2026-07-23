Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos esta mañana de jueves

El movimiento telúrico fue con epicentro en el océano Pacífico.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 07:14 horas de este jueves 23 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.6.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.
La profundidad del mismo ocurrió a 25.83 kilómetros, según el Insivumeh.