Así cambian las Copas del Mundo la dinámica del crimen en Guatemala

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Estadísticas del MP muestran cómo cambia la incidencia criminal durante las Copas del Mundo.

Mientras millones de aficionados siguen un partido de futbol, ciertos delitos parecen disminuir temporalmente. Sin embargo, expertos en seguridad y estudios internacionales advierten que la criminalidad no desaparece: cambia de dinámica, horario y escenario.

Según estadísticas del Ministerio Público (MP), durante 2022 delitos como muertes violentas, lesiones, robo de celulares, motocicletas y vehículos mantuvieron una incidencia constante en Guatemala, incluso en noviembre y diciembre, meses cuando se disputó la Copa Mundial de Qatar.

Estudios criminológicos internacionales documentan comportamientos similares durante Copas del Mundo y otros eventos masivos. Un estudio de la Universidad de Lancaster, basado en los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que las denuncias por violencia contra la mujer aumentan hasta un 38 % cuando una selección pierde y un 26 % cuando gana o empata, fenómeno asociado al consumo de alcohol y la tensión emocional.

75 % Las llamadas al 110 durante partidos importantes.

Familias y aficionados observan el partido en espacios controlados habilitados por municipalidades. (Foto: Archivo/Soy502)



En Guatemala

David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que durante encuentros deportivos de gran magnitud sí se registra una reducción temporal de algunos delitos, porque gran parte de la población permanece concentrada viendo los partidos.

No obstante, indicó que la institución mantiene operativos en puntos estratégicos debido a que delincuentes oportunistas aprovechan la concentración de personas en estadios, bares y restaurantes.

200 % aumentan las llamadas al 110 por accidentes, escándalos y conductores ebrios tras los partidos, según la PNC.

"Muchas veces el delincuente aprovecha el descuido de las personas mientras están viendo a su equipo", afirmó Boteo, quien agregó que durante esos eventos se reportan robos de dinero, celulares, motocicletas y vehículos en comercios y estacionamientos.

“ Las estadísticas reflejan solo los delitos denunciados, pero existe una cifra negra de víctimas que no denuncian. ” David Boteo , director de la PNC

El criminólogo Luis Cano señaló que aunque no existe evidencia concluyente que confirme una reducción general de la criminalidad durante los partidos, sí puede observarse una disminución temporal en algunos hechos debido al cambio de comportamiento social.

Por su parte, Juan Francisco Foppa, exfiscal de Análisis Criminal del MP, explicó que durante eventos deportivos masivos cambia la dinámica social y criminal del país.

“ La seguridad en estacionamientos y centros comerciales es clave durante eventos deportivos. ” Luis Cano , criminólogo

Zonas vulnerables

Según David Custodio Boteo, director de la PNC, las zonas 1, 3, 6, 7, 11, 18 y 21 de la capital, así como Mixco y Villa Nueva, registran mayor riesgo de hechos delictivos después de partidos de futbol debido a la alta concentración de aficionados, comercios y consumo de alcohol.

El jefe policial explicó que en estos sectores suelen incrementarse homicidios, riñas, robos, accidentes de tránsito y alteraciones al orden público al finalizar los encuentros deportivos.

Según expertos, los robos de celulares y billeteras aumentan en medio de aglomeraciones de aficionados. (Foto: Archivo/Soy502)

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