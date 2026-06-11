Las remesas a mayo alcanzan US$10,653 millones con señales de desaceleración

-

El ingreso de remesas creció un 7.5 % en los primeros cinco meses de 2026, aunque el comportamiento específico del mes de mayo muestra una moderación en la tendencia interanual.

El flujo de remesas familiares hacia Guatemala alcanzó los US$10,653 millones durante los primeros cinco meses de 2026, lo que consolida a estos recursos como el pilar fundamental para el consumo interno y el sustento económico de millones de familias.

Los datos estadísticos divulgados por el Banco de Guatemala (]Banguat) reflejan que el dinero inyectado por los migrantes mantiene una tendencia al alza al registrar un incremento del 7.5 % en comparación con el mismo período de 2025.

Este dinamismo representa un flujo adicional de US$744.6 millones que ingresaron directamente a la economía nacional en lo que va del año, estimulando las actividades comerciales y de construcción en los departamentos con mayor historial de emigración.

El Banco de Guatemala presentó las últimas estadísticas del ingreso de remesas al país. (Foto: Archivo/Soy502)

Moderación en mayo

Al evaluar el comportamiento de las divisas por remesas durante el último mes, la velocidad de los ingresos empezó a mostrar un ritmo de crecimiento más pausado.

Los migrantes guatemaltecos enviaron al país un total de US$2,221.4 millones de dólares solo durante mayo, lo cual equivale a un aumento del 3.7 % respecto a los US$2,141.2 millones recibidos en abril de este mismo año.

Sin embargo, esta cifra denota una desaceleración al contrastarse con los registros del año pasado, ya que la captación de mayo fue un 2.6 % menor que los US$2,280.7 millones de dólares reportados en el mismo mes de 2025.

Esta ralentización responde a la normalización de los ciclos laborales en la nación norteamericana tras los picos extraordinarios de las temporadas previas.

Las autoridades monetarias estiman que el ingreso total de las remesas familiares registrará un incremento anual de alrededor del 5% para el cierre de 2026.

Esta proyección oficial confirma una estabilización frente a las estadísticas del periodo anterior, cuando las remesas alcanzaron el récord histórico de US$25,530.2 millones frente a los US$21,510.2 millones de 2024, de acuerdo con el registro estadístico del Banco de Guatemala.

Las proyecciones del Banguat reflejan que se prevé una estabilización del ingreso de remesas. (Foto: Archivo/Soy502)

Sustento del comercio

El impacto de las divisas se traduce de forma inmediata en bienestar social y estabilidad microeconómica para las familias receptoras ubicadas en el área rural.

Diversos estudios señalan que el 60% de estos recursos se destina al consumo de bienes básicos, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.

Esta estructura de gasto permite inyectar liquidez directa al comercio local, protegiendo el poder adquisitivo de los hogares frente a los choques inflacionarios externos.

Las transferencias financieras benefician de manera regular a 1.7 millones de hogares guatemaltecos, aliviando las condiciones de pobreza de aproximadamente siete millones de personas.

La magnitud de esta dependencia acentúa el aporte de los más de tres millones de guatemaltecos radicados, principalmente en Estados Unidos, quienes trabajan en su mayoría en condición irregular.

Ingreso de divisas por remesas 20025 - 2026 Mes Remesas 2025 (millones de US$) Remesas 2026 (millones de US$) Enero 1,817.56 1,954.71 Febrero 1,821.36 1,893.87 Marzo 2,003.74 2,441.80 Abril 1,984.61 2,141.18 Mayo 2,281.08 2,221.44 Junio 2,219.31 Julio 2,366.04 Agosto 2,368.01 Septiembre 2,106.69 Octubre 2,389.97 Noviembre 1,930.55 Diciembre 2,251.29 Total acumulado 25,530.21 10,652.99

Fuente: Banguat

Entorno y resiliencia

El comportamiento macroeconómico y la vulnerabilidad de este modelo de ingresos continúan bajo el monitoreo constante de las entidades financieras globales.

El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alex Kuliuk, reconoció en su reciente visita al país que las reservas internacionales del país se fortalecieron gracias a estos flujos históricos, aunque recomendó diversificar los motores productivos en el mediano plazo.

Las remesas han sido un apoyo importante para el consumo y por consiguiente para el crecimiento, por lo que de aquí al futuro Guatemala debiese alejarse de un modelo que se fundamente en remesas y pasar a uno de inversión interna, según el documento de conclusiones de las consultas del Artículo IV del FMI.

La banca central defiende la resiliencia del mercado laboral estadounidense y las dificultades operativas de sustituir este ingreso a corto plazo.

El presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, matizó las sugerencias internacionales explicando que es difícil dejar una dependencia de algo que representa el 20% del producto interno bruto y que ha tenido crecimientos bastante elevados.

La reducción de esta dependencia ocurrirá cuando el país genere empleos formales masivos mediante inversiones en infraestructura, caminos rurales, puertos y aeropuertos, según las declaraciones del presidente del banco central.