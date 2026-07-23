Camión volcado y tráiler dañado afectan el tránsito en zona 25

Las autoridades dieron a conocer la ruta alterna para quienes se dirigen hacia carretera al Atlántico.
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Dos accidentes de tránsito ocurrieron la mañana de este jueves 23 de julio en la ruta que conecta a la colonia Los Ángeles con la aldea Santa Lucía Los Ocotes, en zona 25.
El piloto de un camión perdió el control del mismo y por causas que se desconocen terminó volcado sobre la cinta asfáltica. De manera preliminar, no se reportaron personas heridas.
Mientras que, minutos antes a unos metros en la misma ruta, un tráiler quedó abandonado tras sufrir fallas mecánicas.
Por lo tanto, dicha carretera ha quedado parcialmente bloqueada, ya que se han reducido los carriles y la circulación vehicular es controlada por tiempos en lo que se espera que grúas retiren a los vehículos de transporte pesado.
Ruta alterna
Amílcar Montejo indicó que se puede utilizar como vía alterna la ruta que conduce de la aldea Canalitos, zona 24, hacia la colonia Lomas del Norte, zona 17 y posteriormente dirigirse hacia ruta al Atlántico.