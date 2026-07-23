Camión volcado y tráiler dañado afectan el tránsito en zona 25

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Las autoridades dieron a conocer la ruta alterna para quienes se dirigen hacia carretera al Atlántico.

OTRAS NOTICIAS: Reportan dos temblores durante la madrugada de este jueves

Dos accidentes de tránsito ocurrieron la mañana de este jueves 23 de julio en la ruta que conecta a la colonia Los Ángeles con la aldea Santa Lucía Los Ocotes, en zona 25.

El piloto de un camión perdió el control del mismo y por causas que se desconocen terminó volcado sobre la cinta asfáltica. De manera preliminar, no se reportaron personas heridas.

¡Camión volcado!



En la misma ruta donde está averiado un cabezal, ahora ha volcado un camión.



2 obstáculos afectan la conexión entre colonia Los Ángeles y Santa Lucias Los Ocotes en zona 25.



Vías alterna: Canalitos zona 24 hacia colonia Lomas del Norte en zona 17.#PoliciaMT… pic.twitter.com/MiBgTxbtvk — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 23, 2026

Mientras que, minutos antes a unos metros en la misma ruta, un tráiler quedó abandonado tras sufrir fallas mecánicas.

Por lo tanto, dicha carretera ha quedado parcialmente bloqueada, ya que se han reducido los carriles y la circulación vehicular es controlada por tiempos en lo que se espera que grúas retiren a los vehículos de transporte pesado.

Un tráiler quedó cruzado en la carretera tras sufrir fallas mecánicas. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Ruta alterna

Amílcar Montejo indicó que se puede utilizar como vía alterna la ruta que conduce de la aldea Canalitos, zona 24, hacia la colonia Lomas del Norte, zona 17 y posteriormente dirigirse hacia ruta al Atlántico.