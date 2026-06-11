Campeonato ACMG correrá la cuarta jornada

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El autódromo Los Volcanes será el escenario de la cuarta fecha del Campeonato Nacional ACMG de Motociclismo, el cual, es el evento en Guatemala que reúne a la mayor cantidad de corredores en la pista, ya que compiten más de 400 pilotos.

Por la gran cantidad de competidores, y las diferentes características, la fecha cuenta con 14 categorías, las cuales, son: 125 cc., 160 cc., 200 cc., CG y Libre, estas cuentan con las divisiones, avanzados, pro, street, libre y stock.

La Asociación de corredores de Motociclismo de Guatemala (ACMG), se preparó desde hace algunas semanas para que todo esté listo para la cuarta fecha. Esta entidad tiene más de cinco años de organizar el certamen, el cual, fecha a fecha ha ido creciendo en su aforo, al punto que, en la temporada recién pasada, corrieron entre 450 y 500 pilotos, por fecha.

Este viernes inician las prácticas oficiales, las cuales, se extienden a sábado, para dar paso a la carrera, el próximo domingo. (Foto: PSLMX)

Este viernes inician las prácticas libres, las cuales se extienden al sábado. En estos días acuden más de 100 pilotos en promedio, para preparar sus motos, y así estar listos para el domingo, día de la competencia.

Las carreras iniciarán a las 8 horas, y se extienden hasta las 16.30, cuando finaliza el evento, luego de dos hits de competencia en cada división.