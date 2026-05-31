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MotoGP: Bezzecchi logra su cuarta victoria de la temporada en el GP de Italia

  • Con información de AFP
31 de mayo de 2026, 16:31
Bezzecchi celebró en Mugello su cuarta victoria de la temporada. (Foto: AFP)&nbsp;

Bezzecchi celebró en Mugello su cuarta victoria de la temporada. (Foto: AFP) 

El italiano Marco Bezzecchi conquistó este domingo el Gran Premio de Italia de MotoGP y dio un paso importante en su lucha por el título mundial al imponerse en el circuito de Mugello.

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El piloto de Aprilia, que partió desde la pole position, superó a su compañero de equipo, el español Jorge Martín, y al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), para firmar su cuarta victoria en siete carreras disputadas esta temporada.

Con este resultado, Bezzecchi amplió a 17 puntos su ventaja sobre Martín en la clasificación general del campeonato.

La jornada también marcó el regreso del vigente campeón, el español Marc Márquez, quien volvió a la competencia tras perderse las dos últimas fechas por lesión.

El piloto de Ducati finalizó en la séptima posición en su primera carrera desde su operación de pie y hombro a inicios de mayo.

El Mundial de MotoGP continuará la próxima semana con el Gran Premio de Hungría, octava cita de una temporada que cuenta con 22 carreras.

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