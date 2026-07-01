Capturan al hombre que atacó a su pareja y cuñada con arma blanca

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Al identificar al hombre, se determinó que contaba con nueve antecedentes por 14 delitos.

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Durante esta mañana, agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 12, detuvieron a un hombre de 63 años, luego de ser señalado como el responsable de atacar a dos mujeres con un arma blanca.

El hecho se registró en el lote 11, manzana 3, de la colonia el limón ll, en la zona 18 capitalina. El supuesto atacante fue identificado como Santos Sandoval, quien habría atacado a su pareja y a su cuñada.

Por razones que aun no establecidas, Sandoval hirió con un machete a su conviviente de 32 años y a su cuñada de 35, dentro de su domicilio.

Las víctimas presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

El arma fue incautada para fortalecer la investigación en curso. (Foto: PNC)

Tenía antecedentes

Tras identificar a Santos, se determinó con que contaba con antecedentes por al menos 14 delitos, entre ellos figuran:

Agresión con arma blanca en 1996.

Riña, portación de machete y riña tumultuaria en 1999.

Ebriedad y escándalo, portación ilegal de arma blanca, ebriedad y daños en 1989.

Ebriedad y escándalo y portación ilegal de arma blanca, en 1991.

Ebriedad y escándalo en la vía pública y portación ilegal de arma blanca en 1994, entre otros.

Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación legal.