Localizan el cuerpo de marimbista en Alta Verapaz

El cuerpo del marimbista fue localizado con heridas de arma de fuego en la aldea San Isidro, en Alta Verapaz.
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Vecinos de la aldea San Isidro, del municipio de Raxruhá, Alta Verapaz, localizaron el cadáver de un hombre, el cual presentaba heridas de arma de fuego.
Según los primeros reportes, sujetos desconocidos asesinaron a mano armada a la víctima, quien fue identificado como Carlos Manuel Pop Beb y fue localizado en un potrero de la comunidad.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público, se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y así dar con los responsables.
Le apasionaba tocar la marimba
El fallecido se dedicaba al folclor era maestro de la Danza del Venado, su última presentación fue en la feria patronal de Sayaxché, Petén.
Asimismo, se conoció que durante esta fiesta patronal, el grupo al que pertenecía realizó algunas presentaciones con su tradicional marimba.