Capturan a guardaespaldas de narcotraficante tras enfrentamiento con la PNC

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Agentes PNC intentaron identificar a los tripulantes de un automóvil previo a los disparos y persecución.

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Cinco hombres fueron capturados tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio La Democracia, en Morales, Izabal.

Los detenidos fueron identificados como Alex Arnulfo Mazariegos, de 39 años; Ismael Cuc Yalibat, de 35; Álvaro Quib Cabal, de 38; Winston Hernán Yaque, de 37, y Sergio Antonio Pérez Vásquez, de 54.

Cinco personas fueron capturadas tras enfrentamiento con la PNC. (Foto: Eunise Valdez)

Según la PNC, los agentes realizaban patrullajes de seguridad cuando intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil y una motocicleta sin placas.

Los tripulantes presuntamente dispararon contra los policías, lo que provocó un intercambio de disparos.

"Durante el enfrentamiento resultaron heridos los agentes Deyvis Chavac Batres, de 37 años, y Melvin Jonathan Briones Caal, de 27, por lo que ambos fueron trasladados al IGSS de Puerto Barrios", informó César Mateo, portavoz de la PNC.

Las armas incautadas quedaron bajo resguardo policial. (Foto: PNC)

Tras el operativo, las autoridades reportaron la incautación de tres fusiles calibre 223, seis pistolas, 57 municiones para pistola, 12 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y cuatro chalecos tácticos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos serían guardaespaldas de Melvin López, alias "Carpintero", señalado por las autoridades como un presunto narcotraficante que opera en la región.

#AsiOcurrio

Una balacera entre delincuentes y agentes de la Policia Nacional Civil PNC se registró anoche en el sector de la Corrugadora, Barrio La Democracia, en el municipio de Morales, Izabal.



El Ministerio de Gobernacion no han brindado más detalles y sí hay agentes… pic.twitter.com/uky27Abw61 — Ramon Hernandez S. (@RamonHernande23) June 14, 2026