Capturan a hombre requerido por nueve juzgados por extorsión y lavado de dinero

Un hombre fue capturado en Amatitlán al confirmarse que tenía nueve órdenes de captura vigentes por extorsión y lavado de dinero.
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Lester "N", de 20 años, fue capturado durante un operativo de control en el barrio San Lorenzo, en Amatitlán, luego de que las autoridades verificaran que era requerido por nueve órdenes de captura vigentes.
Al revisar los registros el capturado era buscado por ocho juzgados por el delito de extorsión y por un juzgado más por lavado de dinero y otros activos emitidas entre octubre de 2025 y junio de 2026.
Según el registro policial, los requerimientos provienen de juzgados en
- Mixco
- Villa Nueva
- Alta Verapaz
- Huehuetenango
- Sacatepéquez
- Retalhuleu
Las autoridades también consignaron una motocicleta que circulaba sin placas de identificación.
La detención se realizó en la 7ta avenida y 3era calle del sector, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un puesto de identificación y registro de personas.