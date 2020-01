El exfutbolista guatemalteco y ahora comentarista deportivo Carlos "El Pescado" Ruiz ofreció disculpas por medio de su cuenta de Twitter a Neto Bran, alcalde de Mixco, a quien hace unos días insultó por no haber pagado los salarios a los jugadores del Deportivo Mixco.

Tras el revuelo que causó la fuerte declaración del máximo referente futbolístico de Guatemala, Ruiz recapacitó y optó por disculparse por el exabrupto.

"Por este medio quiero pedir una disculpa pública al señor Neto Bran no solamente por ser un funcionario público y alcalde sino porque nadie se merece ser maltratado. Pido perdón por los insultos, lo que pensé y sentí en su momento sigue siendo legítimo pero no eran las palabras", se lee en el primer comentario.

En un segundo mensaje, Ruiz se justificó de lo sucedido aunque recalcó que no fueron las palabras correctas y por el uso de lenguaje soez.

"Siempre he tenido el problema de no ser políticamente correcto o cómo se dice en la política Guatemalteca "chabacano" una palabra que odio, me disculpo por ser tan frontal y utilizar un lenguaje soez. Trataré de hacer lo posible que esto no vuela a suceder. Gracias", explicó en sus tuits.

De inmediato, la publicación recibió mucha interacción y mensajes de todo tipo.

"El Pescado" Ruiz criticó el resultado de la "Pelea del Año", en la que Bran salió derrotado: "Ya que experimentaste ser 'atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional'". Posteriormente, exigió que le pagará al plantel 6 meses de sueldo. Para terminar, le llamó al alcalde: "fracasado".