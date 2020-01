Carlos Ruiz arma la controversia al insultar a Neto Bran

El histórico goleador de la Selección Nacional de Guatemala y, ahora, analista deportivo, lanzó un fuerte mensaje en contra del alcalde de Mixco, Neto Bran.

En un hilo de Twitter que está causando furor, el exfutbolista hizo referencia a la falta de pago de la plantilla del Deportivo Mixco, por parte del jefe edil que también es director de dicho equipo.

Para ello, "El Pescado" Ruiz criticó el resultado de la "Pelea del Año", en la que Bran salió derrotado.

Hola porque me tratas así? Nunca te hecho algo malo!! Yo ya le pague a mi deportivo Mixco, no se porque dices eso!! No creo justas tus palabras. Sobre todo porque yo te admiro mucho :( — Neto Bran (@netobran) January 27, 2020

Pero llegó al punto del insulto y le dijo: "ya que experimentaste ser 'atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional'". Posteriormente, exigió que le pagará al plantel 6 meses de sueldo. Para terminar, le llamó al alcalde: "fracasado".

Neto, por su parte, respondió indignado y extrañado, preguntando a Ruiz: "por qué me tratas así? Nunca te he hecho algo malo!!".

El alcalde aseguró que ya hizo el pago respectivo al Deportivo Mixco. Dejó ver también su admiración por el exfutbolista.

La publicación generó todo tipo de reacciones y comentarios, unos defendían el ataque, mientras otros apelaban al respeto.