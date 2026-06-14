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Así ayudaron a carros arrastrados por correntada en Mixco (video)

  • Por Susana Manai
13 de junio de 2026, 19:50
El vehículo fue arrastrado por la corriente en una de las zonas afectadas. (Imagen: captura de pantalla)

El vehículo fue arrastrado por la corriente en una de las zonas afectadas. (Imagen: captura de pantalla)

Camiones, vehículos livianos, motoristas y peatones se vieron afectados en carretera debido a las lluvias.

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Videos compartidos en redes sociales muestran a conductores durante las fuertes lluvias de la tarde de este sábado 13 de junio en Mixco, donde una correntada sorprendió a vehículos de transporte pesado, automóviles y motoristas.

En las imágenes se observa a varios motoristas que detuvieron su recorrido para auxiliar a otros compañeros y conductores cuyos vehículos quedaron varados o eran arrastrados por la fuerza del agua en medio de la carretera.

@lobojr1586

Si no es nesario salir de casa no salgan y resguárdense en un lugar seguro

♬ NOTÍCIA URGENTE VOL 3 - ViralMusic

Las inclemencias del clima provocaron complicaciones principalmente en los kilómetros 16 y 17.5 de la ruta Interamericana, antes del ingreso a Mixco, así como en el sector de San Cristóbal.

Uno de los videos evidencia cómo un vehículo es arrastrado por la correntada y queda en riesgo de volcar, mientras otras personas se organizan para intentar retirarlo del área afectada.

Además algunas personas quedaron varadas en paradas de bus. La lluvia constante y la neblina también redujeron la visibilidad para los conductores.

Las autoridades de tránsito recomiendan evitar cruzar sectores inundados, disminuir la velocidad y utilizar rutas alternas mientras persistan las lluvias.

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