Así ayudaron a carros arrastrados por correntada en Mixco (video)

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Camiones, vehículos livianos, motoristas y peatones se vieron afectados en carretera debido a las lluvias.

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Videos compartidos en redes sociales muestran a conductores durante las fuertes lluvias de la tarde de este sábado 13 de junio en Mixco, donde una correntada sorprendió a vehículos de transporte pesado, automóviles y motoristas.

En las imágenes se observa a varios motoristas que detuvieron su recorrido para auxiliar a otros compañeros y conductores cuyos vehículos quedaron varados o eran arrastrados por la fuerza del agua en medio de la carretera.

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Las inclemencias del clima provocaron complicaciones principalmente en los kilómetros 16 y 17.5 de la ruta Interamericana, antes del ingreso a Mixco, así como en el sector de San Cristóbal.

Correntada en Ruta Interamericana, Mixco, sector conocido como El Monumento. pic.twitter.com/QY4HaspGDo — Vichoguate (@vichoguate) June 13, 2026

Uno de los videos evidencia cómo un vehículo es arrastrado por la correntada y queda en riesgo de volcar, mientras otras personas se organizan para intentar retirarlo del área afectada.

Las intensas lluvias y granizo registradas esta tarde provocan complicaciones en distintos sectores de Mixco y la ruta Interamericana.

: cortesía pic.twitter.com/Dxi4hd8wDI — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 13, 2026

Además algunas personas quedaron varadas en paradas de bus. La lluvia constante y la neblina también redujeron la visibilidad para los conductores.

Así la correntada en el kilómetro 16 de la Ruta Interamericana.



Precaución al conducir por el lugar. pic.twitter.com/mpeW561mex — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) June 13, 2026

Las autoridades de tránsito recomiendan evitar cruzar sectores inundados, disminuir la velocidad y utilizar rutas alternas mientras persistan las lluvias.