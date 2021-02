La carta de un médico al diputado Álvaro Arzú

Luego que el abogado Mynor Moto, prófugo de la justicia, enviara una carta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Álvaro Arzú, solicitando la dimisión del procurador Jordán Rodas, un médico envió una misiva y pidió al diputado interesarse por la situación de los hospitales públicos.

Para justificar la solicitud de Moto, Arzú aseguró que el abogado le escribió como cualquier ciudadano puede hacerlo, hecho que fue tomado por el médico, quien se identificó como Carlos Fernando Vásquez Galich.

"El motivo de esta carta es haciendo caso a lo dicho por el señor diputado Álvaro Arzú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en donde menciona que le daría la misma atención a todo ciudadano cuyos derechos humanos sean violados", señala el escrito.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

"Me dirijo hacia ustedes (diputados del Congreso) como un ciudadano común y corriente... soy Médico y Cirujano de profesión... he tenido la oportunidad de hacer mis prácticas médicas en distintas áreas de salud pública... es de conocimiento de todos la situación precaria de nuestro sistema de salud", señala.

Además, indica: "He sido testigo de muertes que se pudieron haber evitado si se tuviera el equipo, medicamento e infraestructura adecuada. Entonces, el Estado ya está faltando a lo dicho en la Constitución, negándole la salud de calidad para salvaguardar la vida de los habitantes".

El médico dice estar consciente que "se excusarán" de conocer su carta. Sin embargo, invita a los diputados del Congreso a "salir un poco de la comodidad de sus oficinas, de sus escoltas y carros blindados, e ir a un hospital de la red nacional" y preguntarse si ellos mismos aceptarían ser trasladados allí en caso de una enfermedad o emergencia.

Ya que nunca me dijeron a donde mandar mi carta y no lo conozco personalmente, la publico. Creo haber escrito el sentir de cada medico guatemalteco. De un ciudadano para otro ciudadano diputado @AlvaroArzuE pic.twitter.com/iakkCezbMl — K. (@calon27) February 4, 2021

"Me atrevería a decir que sus respuestas serían no y si es así, "entonces ¿por qué un ciudadano que paga sus impuestos, trabaja y es honrado, tiene que ir a ese hospital que probablemente ustedes no irían?", un lugar "que no tiene medicamento, la infraestructura está mal o no tiene equipo".

"Los derechos humanos de todos los guatemaltecos se violan a diario cuando le tengo que decir a una madre que tiene que ir a comprar medicamento porque en el hospital no hay, cuanto tengo que buscar espacio en el intensivo para un paciente grave porque los hospitales están colapsados... no se mucho de leyes, pero para mi, eso es no garantizar la vida", dijo.

Soy502 trató de entrevistar al diputado Arzú, pero no respondió las llamadas.