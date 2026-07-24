Caso Itzapa: peritos detallan evidencias en juicio contra agentes de la PNC

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El Tribunal de Mayor Riesgo B, escuchó la declaración de varios peritos del Inacif en el caso contra siete agentes de la PNC señalados en el caso muertes extrajudiciales de Itzapa.

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En la continuación del juicio contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados por el delito de ejecución extrajudicial, el Tribunal de Mayor Riesgo B, escuchó este viernes 24 de julio a varios peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF), en el caso conocido como Itzapa.

Durante la audiencia, los profesionales dieron a conocer el resultado de las evidencias para detectar huellas y otros indicios localizados por el caso del asesinato de Eldin Leonel Choc Xi y el canadiense Milton Nelson Santamaría.

Uno de los peritos presentes en la audiencia, explicó lo relativo al hallazgo de huellas lofoscópicas visible y no visible, por lo que señaló que la primera de estas tiene que ver con aquellas que se ver en la superficie sujeta al análisis, en algunos casos se dejan con pintura, sangre o algún otro elemento que ésta al alcance del ojo humano.

En tanto que, la segunda llamada también no latentes se refiere a los fragmentos o huellas dactilares no visibles a la superficie, las cuales deben pasar por la utilización de un radioactivo para poder ser analizadas, puntualizó.

Agentes señalados

En este caso son procesados siete agentes de la PNC, siendo éstos:



Por el delito de ejecución extrajudicial:

Yorleni Lisbeth Macario Ramos

Yulisa Nabely Ayala Yol

Mauricio Abraham Contreras Salán

Fredy Santiago Velásquez Pérez



Por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negación de auxilio:

Jacobo Jeremías Rojas

Por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y negación de auxilio:

Angel Vásquez Sajbochol

Ejecución extrajudicial y desaparición forzada:

Edy Leonel Vásquez Rabanales

El pasado 7 de julio inicio el juicio contra los siete agentes de la PNC acusados de muerte extrajudiciales en el caso Itzapa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

Este caso se remonta a abril de 2024, cuando se reportó que, en municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, agentes de la PNC habían dado muerte al ciudadano de origen canadiense Milton Nelson Santamaría se dio la desaparición del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Tras lo sucedido, resaltó que varios agentes policiales asignados a la subestación de dicha localidad, incluyendo el subinspector, quien se desempeñaba como jefe policial huyeron, motivo por el cual fueron vinculados al proceso.

El subinspector y jefe policial Edy Leonel Vásquez Rabanales fue deportado de Estados Unidos a donde había huido para enfrentar a la justicia. Además, en las investigaciones efectuadas se pudo determinar la complicidad de otros actores en la escena, por lo que fue ligado a proceso un bombero, quien aceptó cargos por encubrimiento.