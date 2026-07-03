Caso Transurbano: Luis Gómez recupera control de propiedades en Petén

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La solicitud de devolución de las propiedades del exvicepresidente de la AEAU, Luis Gómez, fue declarada con lugar, parcialmente, por el juez Delmar González, titular del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.

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El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González, levantó las medidas cautelares de embargo e inmovilización (de manera parcial) de las propiedades solicitadas por el exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez.

El levantamiento del embargo, según el juzgador, se dio a favor de las entidades Proyectos de Tecnología y Proyectos de Guatemala, vinculadas a Gómez.

En la parte resolutiva, el titular de la judicatura explicó que, la decisión es de forma parcial, específicamente a las fincas ubicadas en el departamento de El Petén, las cuales que corren más riesgo por la invasión de personas particulares.

Dijo que como consecuencia de dicha usurpación, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio no ha podido tomar posesión de los bienes, por lo que corresponderá a Gómez acudir a las instancias correspondientes para lograr el desalojo.

En cuanto a los demás bienes, localizados en el departamento de Guatemala y Escuintla, González dijo que estas se encuentran con el embargo correspondiente.

Es de señalara que las propiedades reclamadas por Gómez corresponde a las vinculadas al caso Transurbano.

Las propiedades reclamadas por el vicepresidente de la AEAU, Luis Gómez, serán devueltas parcialmente, según el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/BeMc7hdQ51 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 3, 2026

Sobre el caso

Según la investigación del ente investigador, el caso se remota al 2008, cuando el expresidente Alvaro Colom nombró a su secretario Privado, Gustavo Alejos, para hacerse cargo de la implementación del sistema de seguridad y prepago de transporte denominado Transurbano.

Fue así como la Comisión de Modernización del Transporte suscribió un acuerdo con Alejos para que la AEAU, dirigida por Gómez se hiciera cargo del proceso de negociación y compra de los buses para lo cual se le entregó $35 millones.

Con esto, la AEAU fundó cuatro sociedades anónimas que, supuestamente, se encargarían de captar los fondos del sistema prepago y crearlo, pero, en su lugar, se encargaron de la compra de fincas y bienes de lujo vinculados a Gómez, los cuales después fueron decomisados.