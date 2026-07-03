Advierten sobre falta de gobernanza de IA en empresas e instituciones guatemaltecas

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Señalan que el mayor rezago se encuentra en la investigación y formación de talento especializado respecto a la IA.

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La rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en Guatemala está ocurriendo sin reglas claras, políticas internas ni mecanismos de control, situación que incrementa la exposición de empresas e instituciones a riesgos de ciberseguridad.

Los riesgos también incluyen fuga de información y proyectos tecnológicos fallidos, advirtió José Amado, gerente de Seguridad e IA de Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP).

El especialista sostuvo que el principal problema no radica en el uso de la IA, sino en la ausencia de gobernanza para administrarla de forma segura.

Explicó que muchas organizaciones ya incorporan herramientas de IA en sus operaciones diarias, pero lo hacen sin establecer lineamientos sobre el tratamiento de datos, el acceso a las plataformas o la protección de la información institucional.

Amado indicó que uno de los indicadores más preocupantes es que el 72 % de los usuarios en las empresas utiliza cuentas personales de IA para realizar tareas corporativas.

José Amado, gerente de Seguridad e Inteligencia Artificial de SISAP, advirtió que la falta de gobernanza en el uso de la IA incrementa los riesgos de ciberseguridad para empresas e instituciones en Guatemala. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Según explicó, esta práctica implica que documentos, conversaciones y otra información sensible pueden salir del control de las organizaciones al ser cargados en plataformas de IA, cuyos términos de uso incluso permiten que determinadas interacciones sean revisadas para mejorar los modelos.

El experto también analizó el nivel de preparación de Guatemala para aprovechar esta tecnología y precisó que, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el país se encuentra por debajo del promedio regional debido a varios factores.

El primero es una infraestructura digital insuficiente, luego está la escasa investigación científica en IA.

Por último, el aspecto que calificó como el más preocupante es la falta de un marco de gobernanza que regule aspectos como la privacidad, el consentimiento de datos y el uso responsable de estas herramientas.

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Añadió que otros países de la región, como Chile, Brasil y Uruguay, ya cuentan con estrategias nacionales en esta materia.

Los rezagos detectados

Desde la perspectiva de la ciberseguridad, Amado señaló que el mayor rezago se encuentra en la investigación y formación de talento especializado.

Explicó que Guatemala cuenta con pocos investigadores, limitada oferta académica en IA y una baja producción de publicaciones científicas, factores que también afectan la competitividad del país para atraer inversiones relacionadas con esta tecnología.

Durante su intervención, el experto alertó sobre el surgimiento de los llamados modelos de frontera, sistemas de IA con capacidades muy superiores a las herramientas de uso común.

Comentó que, en algunos casos, han sido objeto de restricciones por parte de gobiernos debido a sus implicaciones para la seguridad nacional.

El uso de cuentas personales de inteligencia artificial para tareas laborales puede comprometer la confidencialidad de la información corporativa si no existen controles adecuados. (Foto: Shutterstock / Soy502)

No obstante, advirtió que actores maliciosos ya desarrollan versiones similares sin ningún tipo de control, lo que incrementa las amenazas para las organizaciones.

En ese contexto, explicó que la IA ha transformado la velocidad de los ciberataques.

Recordó que anteriormente los atacantes podían tardar alrededor de 125 días entre descubrir una vulnerabilidad y explotarla, mientras que ahora ese proceso puede reducirse a apenas seis o doce horas gracias al uso de modelos avanzados de IA.

Frente a este escenario, el gerente de SISAP aseguró que la única forma de enfrentar amenazas impulsadas por IA es recurriendo también a soluciones basadas en esta tecnología.

Señaló que la capacidad de respuesta humana ya no resulta suficiente para detectar y contener ataques que evolucionan a gran velocidad.

Como conclusión, Amado afirmó que la diferencia entre una transformación digital exitosa y una que genere nuevos riesgos radica en la gobernanza.

A su juicio, las organizaciones que incorporen desde el inicio políticas de ciberseguridad, controles sobre el uso de la IA y mecanismos de protección de datos estarán en mejores condiciones para aprovechar el potencial de esta tecnología sin comprometer la seguridad de su información.

El análisis del experto fue hecho durante su participación en el evento Ciberataques: el riesgo de no estar protegidos, impulsado por SISAP y donde se refirió a los desafíos que enfrenta el país ante el uso de IA.