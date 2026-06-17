Cheerleaders competirán en nuevo torneo de Partner Stunts

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Cheer & Dance Guatemala by CD ATHLETICS anunció la realización de la primera edición del Partner Stunts Championship, un campeonato que reunirá a atletas de distintas academias y clubes del país en una competencia diseñada para impulsar el crecimiento técnico de esta disciplina.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio, a partir de las 11:00 horas, en el Centro Comercial La Pradera, Zona 10, marcando el inicio de una nueva plataforma competitiva enfocada exclusivamente en la modalidad de Partner Stunts, incorporando además las categorías de Trío y Cuarteto.

(Fotografía: Soy502)

La competencia contará con la participación de los jueces internacionales Vielka y Chevez, atletas de Costa Rica, quienes aportarán su experiencia y conocimiento en la evaluación técnica de los participantes bajo estándares internacionales.

"Nuestro objetivo es crear espacios que permitan a los atletas desarrollarse dentro de Guatemala con competencias de alto nivel, acercando estándares internacionales al país y fortaleciendo el crecimiento del cheerleading nacional", indicó la organización.

La jornada también ofrecerá un ambiente pensado para toda la familia, con actividades recreativas, food trucks y dinámicas especiales en el marco de la celebración del Día del Padre.

La realización de esta actividad cuenta con el respaldo de Farmandina, patrocinador oficial del campeonato.