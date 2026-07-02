El Crédito Hipotecario Nacional otorga 1,233 préstamos para primera vivienda

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El banco estatal acumula más de 2,400 casos en gestión activa bajo el esquema FAPRIVI, el cual dinamiza el mercado con plazos de hasta 40 años.

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Un total de 1,233 créditos familiares correspondientes al Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda (FAPRIVI) han sido desembolsados por el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para la adquisición de inmuebles nuevos en diferentes partes del país.

Según un informe del CHN sobre el comportamiento y evolución de cartera, desde noviembre de 2024 hasta junio de 2026 la institución financiera mantiene un volumen de 2,469 casos activos en proceso de gestión, lo que demuestra una aceleración en la confianza de los solicitantes hacia el sistema bancario público.

Este bloque de expedientes en tránsito se desglosa en 299 carpetas entregadas que cuentan con documentación pendiente por subsanar en las ventanillas, 710 expedientes que ya están completos y en espera de resguardo por parte del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y un grupo de 227 contratos habitacionales que se encuentran en su etapa final de escrituración legal dentro de la fase de Proyecto Habitacional.

Se calcula que hay unos 2,469 casos activos en proceso de gestión para adquirir nuevos inmuebles a través del FAPRIVI del CHN. (Foto: Canva/Soy502)

Estructura de la demanda

El interés de la ciudadanía por acceder a esta iniciativa estatal ha dinamizado de forma masiva las consultas en las plataformas digitales del banco emisor y de las desarrolladoras autorizadas, detalla el informe de la entidad.

Las estadísticas de la institución reflejan que un total de 43,191 personas interesadas han tomado contacto directo con la entidad desde el inicio del programa, de las cuales 22,405 completaron de forma válida el formulario de solicitud inicial y un total de 14,182 ciudadanos ya superaron la fase rigurosa de precalificación bajo el dictamen de "sí aplican" para el financiamiento final.

Estas métricas evidencian la magnitud del déficit habitacional que busca cubrir el fideicomiso público, donde el 80% de las familias que adquieren una unidad catalogada como Vivienda Prioritaria y Asequible reciben el beneficio directo de las condiciones y subsidios que inyecta FAPRIVI.

Flexibilidad en ingresos

Según información publicada en la página web del CHN, para optar a los beneficios financieros del programa popularmente conocido como "Mi Primera Casa", las familias guatemaltecas deben cumplir con criterios específicos de elegibilidad que garanticen la sostenibilidad de los fondos estatales concurrentes.

De acuerdo con el manual normativo publicado por el CHN, los solicitantes individuales o el núcleo familiar consolidado deben obtener ingresos de entre uno y seis salarios mínimos no agrícolas más la bonificación incentivo de ley, demostrando obligatoriamente la carencia absoluta de otros bienes inmuebles inscritos a su nombre en el Registro General de la Propiedad.

El trámite está habilitado de forma personal para ciudadanos nacidos en el país con una edad máxima de hasta 65 años, abriendo el abanico de elegibilidad a diversos sectores económicos que tradicionalmente sufrían exclusión bancaria, tales como empleados en relación de dependencia, propietarios de pequeños negocios, trabajadores independientes de la economía informal, jubilados y residentes en el extranjero que canalizan remesas familiares.

Para optar al beneficio de Mi Primera Casa, las familias guatemaltecas deben cumplir con varios requisitos. (Foto: Canva/Soy502)

Ventajas de las cuotas

Las condiciones de amortización mensual y la tasa de interés final de estos préstamos representan una reducción promedio del 22% en los costos financieros mensuales en comparación con las tasas comerciales vigentes en el mercado tradicional.

El fondo establece plazos contractuales máximos extraordinarios de hasta 40 años para la cancelación total de la deuda, permitiendo de esta manera expresar cuotas que inician desde los Q1,600 mensuales para los segmentos de menores ingresos económicos.

El porcentaje de interés definitivo no depende del monto total solicitado, sino que se calcula de manera directa según el precio de venta final consignado para el inmueble.

En ese sentido, las propiedades con un valor equivalente de hasta 91 salarios mínimos devengan una tasa combinada del 5.00% (3.74% de interés neto del CHN y 1.26% por tasa de seguro FHA), mientras que los inmuebles situados entre los 91 y 170 salarios mínimos máximos aplican una tasa integrada del 5.50%.

Todo crédito incorpora coberturas automáticas administradas por el FHA que resguardan la inversión frente a daños estructurales, siniestros naturales, fallecimiento del titular y un seguro de desempleo con cobertura de hasta seis meses.

Oferta de proyectos

Los desarrolladores y constructoras del sector inmobiliario privado sostienen una oferta disponible y calificada de 112 proyectos habitacionales que trabajan en alianza con el sistema FHA a nivel nacional.

De acuerdo con el reglamento del crédito del FAPRIVI, los precios de venta de las unidades residenciales no pueden exceder el techo estipulado de Q675,418.50, un monto que equivale a un máximo de 170 salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas para el departamento de Guatemala, incluyendo la bonificación incentivo de ley.

Esta disposición establece, además, que el precio final de comercialización del inmueble debe incluir obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando aplique.

Esta disponibilidad actual del mercado se encuentra dividida estratégicamente en 51 desarrollos orientados a vivienda social, 32 dedicados a vivienda media alta, 23 enfocados en vivienda media y 6 complejos catalogados exclusivamente como vivienda prioritaria.

Las familias interesadas en concretar la compra pueden elegir entre modelos de urbanizaciones residenciales horizontales tradicionales o modernos complejos de torres de apartamentos verticales, debiendo aportar un enganche mínimo inicial que corresponde únicamente al 5% del valor comercial de la propiedad seleccionada.

Se estima que hay unos 112 proyectos habitacionales que trabajan en alianza con el sistema FHA a nivel nacional. (Foto: Soy502)

Retos por resolver

A pesar del notable avance en las colocaciones del fideicomiso, el CHN identifica factores estructurales que limitan o ralentizan un acceso aún más masivo al crédito por parte de la población.

Entre las principales barreras financieras se reportan la dificultad recurrente de los núcleos familiares para reunir el porcentaje de enganche inicial mínimo, así como altos niveles de endeudamiento previo en tarjetas de crédito o préstamos de consumo que merman el margen de maniobra disponible de los solicitantes, cuyo límite de obligaciones financieras externas no debe exceder el 50% de sus ingresos mensuales.

Asimismo, el historial crediticio desfavorable y la concentración geográfica de los proyectos inmobiliarios en zonas alejadas de los centros de actividad económica o de los lugares de trabajo de los usuarios constituyen retos adicionales que la banca estatal busca mitigar mediante asesorías personalizadas y el fomento de nuevos desarrollos en el interior del país.

Proyección institucional

La proyección del CHN apunta a elevar significativamente el impacto socioeconómico del programa en el mediano plazo a medida que se incorporen más constructoras aliadas.

El fondo, que inició operaciones con el respaldo de la ampliación presupuestaria bajo el Decreto número 17-2024 del Congreso de la República con un capital inicial de Q500 millones asignados por el Gobierno central, posee un patrimonio actual en ejecución de Q1,891 millones, manteniendo una meta estratégica proyectada de Q4,000 millones para la constitución total de FAPRIVI.

Este volumen de liquidez representa la capacidad futura de dotar de soluciones habitacionales a más de 10,000 familias guatemaltecas, consolidando al banco del Estado como un aliado financiero clave para el desarrollo sostenible y la mejora directa de la calidad de vida de los sectores económicos que devengan salarios mínimos y buscan edificar un patrimonio propio.

Radiografía del crédito "Mi Primera Casa" en Guatemala Variables del FAPRIVI Resultados y parámetros (a junio 2026) Créditos liquidados y desembolsados 1,233 operaciones ejecutadas Casos totales en proceso de gestión 2,469 expedientes activos Expedientes en fase de escrituración 227 casos habitacionales Monto mínimo de cuota mensual Desde Q1,600 mensuales Plazo contractual del financiamiento Hasta 40 años plazo máximo Techo de precio para inmuebles Q675,418.50 (170 salarios mínimos con IVA) Porcentaje mínimo de enganche 5% sobre el valor total de venta Rango de ingresos familiares Entre 1 y 6 salarios mínimos no agrícolas Ciudadanos con perfil apto ("Sí aplican") 14,182 usuarios precalificados Patrimonio actual del fondo FAPRIVI Q1,891 millones en operaciones Meta de capital proyectada Q4,000 millones (10,000 viviendas) Proyectos habitacionales autorizados 112 desarrollos inmobiliarios (51 de vivienda social)

Fuente: Crédito Hipotecario Nacional (CHN).