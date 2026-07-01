El futuro del empleo en el país se guiará por la tecnología y el talento humano

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La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup revela cautela y estabilidad en el mercado laboral guatemalteco para el tercer trimestre de 2026, con un fuerte impulso en el sector tecnológico.

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El mercado laboral de Guatemala se encamina hacia un tercer trimestre de 2026 caracterizado por la estabilidad y la cautela empresarial, lo que obliga a las compañías nacionales a priorizar la consolidación de sus planillas antes que expandirlas drásticamente ante un entorno global complejo que influye de forma indirecta en las decisiones locales.

En ese contexto, la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup revela que el país registrará una Tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 16 puntos porcentuales para el periodo de julio a septiembre, un dinamismo que estará liderado de forma contundente por el sector de la tecnología y por las organizaciones de gran escala.

Al evaluar las intenciones de contratación del estudio, la moderación de las proyecciones refleja un comportamiento corporativo prudente debido a que el 46% de los empleadores en Guatemala afirma que no realizará modificaciones en el tamaño de su personal durante los próximos tres meses.

Por su parte, un 32% del sector productivo prevé incrementar sus planillas, mientras que un 19% planea disminuir su plantilla laboral y un exiguo 3% todavía no define sus acciones.

Intenciones de contratación en Guatemala (Q3-2026) Planes de los empleadores sobre sus planillas Porcentaje de respuestas No realizará cambios / Sin variación 46% Estima un aumento / Nuevas contrataciones 32% Planea disminuir la plantilla laboral 19% No sabe / No responde 3%

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo 3Q Guatemala, de ManpowerGroup.

Estabilidad ante la cautela

A nivel productivo, los factores geopolíticos y las fricciones comerciales internacionales inciden de forma indirecta en los ritmos de contratación del sector privado nacional.

"Ahorita varias empresas están tomando algún tipo de cautela y están siendo muy reservadas con el tema de contratación, lo cual se debe realmente a varios temas que vienen afectando globalmente", explicó Julio Ramírez, CEO de ManpowerGroup Guatemala.

"Digamos, podemos hablar de temas que han surgido, por ejemplo, con el estrecho de Ormuz; son temas globales que han sucedido fuera de nuestras fronteras, pero que impactan indirectamente en el país. Sabemos que históricamente las empresas retienen un poco su dinero y buscan primero esperar a que se esclarezcan ciertas condiciones para seguir reclutando", añadió Ramírez.

Factores internacionales como los acontecimientos en el estrecho de Ormuz que incide en los precios del petróleo, afectan el mercado laboral. (Foto: EV/Soy502)

A pesar de registrarse una reducción de 13 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior en la Tendencia Neta de Empleo (TNE), los resultados proyectan un panorama constructivo para el cierre del trimestre mediante una cifra positiva del 16% que sitúa a Guatemala en una posición de crecimiento lineal histórico muy similar al de economías avanzadas.

Metodológicamente, la TNE se obtiene restando al porcentaje de empleadores que prevén un aumento en la contratación el porcentaje de aquellos que esperan una disminución en sus plantillas.

Bajo este parámetro, mientras que a nivel internacional la media se ubica en un 26% —con Puerto Rico al frente de la tabla con un 48% y Rumanía en el fondo con un -12%—, el mercado guatemalteco comparte proyecciones con naciones como Polonia (16%), Australia (15%) o Taiwán (17%).

Impulso tecnológico

En cuanto al comportamiento por actividades de producción, la encuesta confirma que la digitalización y la modernización institucional dictan la pauta de las inversiones empresariales en el país.

Según detalló Ramírez, el sector de Información lidera las proyecciones de contratación con una expectativa de crecimiento del 57%, seguido por la categoría de Finanzas y Seguros con un 43% y la actividad de Manufactura con un 30%.

Se estima que la digitalización y la modernización institucional dictan la pauta de las inversiones empresariales en el país. (Foto: Canva/Soy502)

En el extremo opuesto, el segmento que reúne a Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos reporta la previsión de contratación más deprimida del mercado, situándose en un 16% tras sufrir una contracción de 32 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior.

Alineado a este comportamiento por escala de organización, las corporaciones que poseen planillas de entre 1,000 y 4,999 colaboradores lideran las intenciones de contratación más fuertes a nivel nacional, al registrar un 43% en sus expectativas corporativas.

Sectores con mejores expectativas de contratación Sector Industrial (Alineado a SCIAN) Expectativa Neta de Empleo Información 57% Finanzas y Seguros 43% Manufactura 30%

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo 3Q Guatemala, de ManpowerGroup.

El nuevo perfil

Frente a los temores comunes de la automatización, la transformación metodológica del empleo no destruye plazas de trabajo, sino que modifica las competencias que los empleadores consideran críticas para optimizar la productividad y los servicios, dijo el CEO de ManpowerGroup Guatemala.

De acuerdo con el entrevistado, en el ámbito de las destrezas técnicas, las empresas muestran mayor disposición a otorgar remuneraciones superiores en las áreas de Front Office y Atención al Cliente con un 79%, seguidas por Operaciones y Logística con un 76%, y Ventas y Marketing con un 74%.

Top 3 habilidades técnicas más valoradas Habilidad técnica Porcentaje de valoración corporativa Front office y atención al cliente 79% Operaciones y logística 76% Ventas y marketing 74%

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo 3Q Guatemala, de ManpowerGroup.

Paralelamente, las herramientas de inteligencia artificial se incorporan de igual manera de forma progresiva en los flujos internos para robustecer los procesos informativos sin desplazar el criterio humano.

Como consecuencia directa de esta evolución, la reconfiguración del mercado laboral demanda de los profesionales un enfoque de aprendizaje continuo que entrelace la actualización técnica constante con el desarrollo de aptitudes conductuales.

En las habilidades blandas, la Comunicación, colaboración y trabajo en equipo encabeza las prioridades de búsqueda corporativa con un 80% de relevancia, empatada con el Profesionalismo y ética (80%), y seguida de cerca por el Pensamiento crítico y resolución de problemas (79%).

Habilidades blandas más valoradas Habilidad blanda Porcentaje de valoración corporativa Comunicación, colaboración y trabajo en equipo 80% Profesionalismo y ética 80% Pensamiento crítico y resolución de problemas 79%

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo 3Q Guatemala, de ManpowerGroup.

El balance final de este estudio anticipa un ecosistema donde las herramientas tecnológicas y las cualidades humanas deben operar en estrecha consonancia para asegurar la competitividad del país.

"El futuro del trabajo será definido por la combinación entre tecnología avanzada y habilidades humanas excepcionales. Ninguna de las dos será suficiente por sí sola", concluyó Ramírez.