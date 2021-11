Señalan a Chris Pratt por polémica publicación en Instagram

El actor compartió un cariñoso mensaje para su actual esposa que incomodó a los internautas.

Por medio de redes sociales, los usuarios han pedido que se cancelen las actividades del actor estadounidense, Chris Pratt por su reciente polémica publicación en Instagram.

La razón de su rechazo en redes sociales se debe a que el intérprete de Star-Lord en la saga de Marvel ‘Guardianes de la Galaxia’ compartió un cariñoso mensaje para su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, a quien le agradece por haberle dado una vida increíble y una hija sana.

“Chicos, de verdad, ¡miren cómo me mira! Quiero decir, ¡encuentren a alguien que los mire así! ¿Saben? Nos conocimos en la iglesia. Ella me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo auriculares para no escuchar, ¡pero eso es amor!”, fue parte del mensaje que escribió Pratt.

Relación con su expareja, Anna Faris

A simple vista no es más que un mensaje de cariño, aunque algunas de sus palabras fueron relacionadas con su expareja, la actriz Anna Faris con quien también tuvo un hijo llamado Jack.

Fue el detalle de Pratt respecto a la salud de su hija Lyla el que no ha pasado desapercibido para los internautas, quienes consideraron esto como una indirecta a la condición que tiene el hijo que tuvo con su anterior pareja, quien nació prematuramente, por lo que sufrió una hemorragia cerebral grave, que afectó sus piernas y su visión.

Por ello, usuarios volvieron tendencia el hashtag #ChrisPratt, mediante el cual, piden cancelar proyectos del actor por la poca sensibilidad y respeto hacia la condición de su hijo.

