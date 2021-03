La científica guatemalteca María Isabel Amorín recibió el reconocimiento "Fresh ideas 2020-2021", otorgada por The Scottish Institute for Enterprise, por su brillante creación.

"Estoy muy emocionada por estar entre los ganadores del concurso Fresh Ideas, muchas gracias al Scottish Institute for Enterprise por creer en mis ideas e invertir en ellas, aprendí mucho durante el proceso", escribió a través de sus redes sociales.

La guatemalteca recibió una cantidad monetaria para seguir sus investigaciones, junto a cuatro estudiantes más con ideas que generarán soluciones y cambios a favor del ambiente y la ciencia.

"CrustaTec"

Amorin presentó un filtro hecho de un polímetro, conocido como "quitosano", que se obtiene del exoesqueleto de crustáceos como los camarones, langostas y cangrejos. Este filtro tiene como objetivo limpiar ríos y lagos afectados por colorantes vertidos por textileras.

El proyecto obtuvo un reconocimiento en Suiza y actualmente, la guatemalteca se encuentra en la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, al adquirir una beca Chevening, para una maestría en química de materiales, otorgada por la Embajada británica en Guatemala.

El Scottish Institute for Enterprise es financiado por el Scottish Funding Council y Scottish Enterprise, para ayudar a los estudiantes en Gran Bretaña a desarrollar habilidades empresariales, descubrir su talento emprendedor y poner en marcha sus propias empresas.

Las habilidades empresariales brindan a los estudiantes opciones después de la graduación, ya sea que esto signifique comenzar su propio negocio o destacarse ante un posible empleador.

Very excited about being among the winners of Fresh Ideas competition, thank you very much to the Scottish Institute for Enterprise for believing in my ideas and investing in them.

I learned a lot throughout the process #IamChevening #mycheveningjourney #InvestinScience https://t.co/TYJwEtMfdL — María Isabel Amorín Cabrera (@amorin_isabel) March 18, 2021

Massive #Congratulations to @EdinburghUni winners Maria Amorin with a new filtration method to treat dye-polluted wastewater and Ross O'Hanlon from @bio_liberty - with their grip assist glove and digital therapy platform! https://t.co/T7ETWZuEeT — Edinburgh Innovations Students (@EIstudents) March 18, 2021