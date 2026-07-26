CIV atiende 106 emergencias provocadas por la época lluviosa a nivel nacional

Cartera de Comunicaciones atienden percances provocados por las lluvias.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), reportó 106 emergencias.
Estas fueron provocadas por las lluvias en diferentes puntos de la red vial en 13 departamentos del país.
Entre las principales emergencias atendidas sobresalen 63 deslizamientos, deslaves y derrumbes.
Asimismo, 15 urgencias causadas en puentes, 12 socavamientos y seis árboles caídos.
Además, se contabilizan eventos de otra naturaleza, como tres daños en cunetas o tuberías y dos casos de azolvamiento.
Las urgencias presentadas se han desarrollado en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Quetzaltenango, Huehuetenango.
También en Alta Verapaz, Chiquimula, San Maros, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.