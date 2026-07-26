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CIV atiende 106 emergencias provocadas por la época lluviosa a nivel nacional

  • Por Cristóbal Veliz
26 de julio de 2026, 16:10
El CIV reporta 106 emergencias reportadas a nivel nacional. (Foto: CIV/Soy502)

El CIV reporta 106 emergencias reportadas a nivel nacional. (Foto: CIV/Soy502)

Cartera de Comunicaciones atienden percances provocados por las lluvias.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), reportó 106 emergencias.

Estas fueron provocadas por las lluvias en diferentes puntos de la red vial en 13 departamentos del país.

Entre las principales emergencias atendidas sobresalen 63 deslizamientos, deslaves y derrumbes.

Entre las emergencias atendidas por el CIV se han registrado derrumbes. (Foto: CIV/Soy502)
Entre las emergencias atendidas por el CIV se han registrado derrumbes. (Foto: CIV/Soy502)

Asimismo, 15 urgencias causadas en puentes, 12 socavamientos y seis árboles caídos.

Además, se contabilizan eventos de otra naturaleza, como tres daños en cunetas o tuberías y dos casos de azolvamiento.

Las urgencias presentadas se han desarrollado en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Quetzaltenango, Huehuetenango.

También en Alta Verapaz, Chiquimula, San Maros, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.

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