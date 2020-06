Luego de que se viralizaran las imágenes y los videos de una fiesta, que se llevó a cabo en una mueblería, el Ministerio de Gobernación accionó y anunció que ese negocio será clausurado, por lo que realizarán todas las acciones legales.

También se anunció que estas acciones no serán toleradas y que serán sancionadas con rigor.

Ante las denuncias de los vecinos, la Policía Nacional Civil (PNC) acudió al lugar, pero los guardias de seguridad del inmueble les impidieron el ingreso por ser propiedad privada.

La fiesta en plena pandemia que ha indignado a Guatemala

Los agentes levantaron un informe en el lugar y se condujeron al MP para entablar una denuncia formal.

Fuentes del MP confirmaron que la noche de este viernes recibieron la denuncia e iniciarán la investigación de oficio.

La fiesta

La fiesta, desarrollada en una mueblería ubicada en Condado Concepción, fue revelada por usuarios de las redes sociales, quienes compartieron videos de la reunión en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

En un hilo de Twitter del usuario Bassi Moliviatis, se observan varios videos de la fiesta, pese a que supuestamente los organizadores prohibieron el ingreso de celulares para proteger las identidades de los “invitados”.

Esto pasó el día de hoy (12 de junio) en Guatemala en O3, una tienda de muebles en Pradera Concepcion. Todos ellos decidieron hacer una fiesta pese a las restricciones que hay y pese al aumento de casos de #COVID19gt

probablemente algún papá pensó "que hagan la fiesta, pobres mis hijos... de tanto tiempo estar encerrados ya se desesperaron"

Además, los usuarios compartieron imágenes de los chats que los organizadores les enviaron a los participantes de la fiesta y en los cuales se establecen las reglas para ser parte de la fiesta.

Indignación

Usuarios de las redes sociales viralizaron los videos porque actualmente en el país los espectáculos públicos, fiestas y reuniones en bares y discotecas se encuentran prohibidos. Además, se estableció un toque de queda para evitar la movilización durante la noche. Se sabe que la fiesta se alargó pasadas las 18:00 horas de este viernes.

Like really... no piensan en sus papas, abuelos, etc? Que por una irresponsabilidad SUYA sus seres queridos lleguen a estar en estado crítico?!!! Ver este video SI ME DA CRINGE.

Asimismo, se establece como delito de propagación de enfermedades el contravenir las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Guatemala.

El diputado de la bancada Semilla del Congreso de la República, Samuel Pérez, pidió en su cuenta de Twitter al Ministerio Público una investigación de oficio por este tema.

Con sistema de salud colapsando, médicos sin condiciones y Ministros sin estrategia o conducción del Presidente, es totalmente irresponsable que la población agrave la crisis.



El @MPguatemala debe actuar de oficio por la posible comisión de delitos que ponen en riesgo la salud.

@MPguatemala

@MinSaludGuate

@DrGiammattei



Admisión expresa de participación.



Todo el peso de la ley a los copartícipes



Admisión expresa de participación. Todo el peso de la ley a los copartícipes

Esos chavos que organizaron la fiesta van a lamentar tarde o temprano los resultados.



Padres, abuelos, familia y amigos posiblemente sufran las consecuencias de la irresponsabilidad de sus decisiones.



Vemos el colapso de sistema de salud pública y salen con esto.



Lamentable. — Sergio Morataya. (@MoratayaYoel) June 13, 2020

pic.twitter.com/9hUN8mrZzq — Bassi Moliviatis (@BMoliviatis) June 13, 2020

También el doctor Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el Covid-19, se pronunció por la fiesta.